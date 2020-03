Conoce la historia de Herminia y su trabajo en la tierra en el Médano de Oro

Doña Herminia, oriunda del Medano de Oro, fue agasajada por el Consejo Deliberante de Rawson por conmemorarse el día internacional de la mujer y aprovechó para contarle a Canal 13 San Juan sobre toda una vida dedicada al trabajo de la tierra.

La emprendedora rawsina, aclara que trabaja con el programa prohuerta, del INTA y que allá por el 2010 le dieron un emprendiemiento para criar gallinas ponedoras, además de comentar que "hace tres años nos dieron la ley caprina para criar la raza Sanen, en la cual obtenemos la lechge para hacer queso, ricota, además de comercializarla y consumirla" dice feliz.



Herminia cuenta que desde chica sintió la vocación de trabajar la tierra y los animales para subsistir,"desde que mis padres me engendraron yo traia el chip de todas estas cosas porque desde que nací estuve con mis padres, que tenían vacas, cabras y gallinas y siempree crie en ese abiente"

Pero el trabajo de esta emprendedora del Medano no termina en las gallinas y las cabras, porque tambipén realiza frutos secos de los cuales dijo haber notado que hoy en día estan muy caros pero que "antes uno no tenía heladera, no tenía al alcanze para frizar, por eso nosotros disecabamos la fruta y verdura"



"Uno ya trae incorporado eso para enseñarle a los hijos, a los nietos y bisnietos ya que somos cuatro generaciones que venimos con esto" relata Herminia y nos cuenta además que asiste a ferias, donde tiene la posibilidad de mostrar y vender todo lo que produce. "Hacemos mermelada de todos los frutos que tenemos en nuestra finca, también salsa de tomate, el dulce de menbrillo"



Por último, una Herminia que agarro confianza, contó que e ante año pasado quedó en ntercer lugar de la compeición del dulce a San Juan. Para confesar y aconsejar que "a veces uno dice voy a escansar un poco, porque uno se cansa un poquito, pero cuando ve la fruta, vuelve hacer todo lo que a uno le gusta"