Coronavirus: ¿Cuáles son las formas de prevención que tienen los sanjuaninos?

"Con tranquilidad, con precaución, hay que cuidarse de todo, de la higiene principalmente" cuenta Rosa al ser consultada sobre el virus que se está propagando alrededor del planeta. "No quiero alarmarme, si me preocupa pero no quiero alarmarme" cuenta una mamá. "Trato de enseñarle a mis niños que se deben lavar las manos y enseñarles como cuidarse" agregó.

Otros más temerosos, toman medidas casi extremas como el de preferir evitar el saludo con un beso y ser muy minuciosos con la higiene en sus casas. Todo es válido a la hora de prevenirse del coronavirus. Esta enfermedad que está dando la vuelta al mundo.

Un sanjuanino activó el protocolo

En el día de hoy se confirmó que una persona de origen sanjuanino activó el protocolo por presencia de Coronavirus en la provincia. Se trata de un hombre, de 31 años, que estuvo viajaron por distintos países, entre ellos Japón, que ya entró en la lista de países con casos sospechosos.

Según confirmaron desde la División Epidemiología, el hombre llegó hace una semana con síntomas, por lo que fue recibido en el Hospital Guillermo Rawson, donde actualmente se encuentra internado en el servicio de Clínica Médica, en un sector con aislamiento especial dentro del nosocomio.

Fuentes de Salud anunciaron que a partir de aquí resta la confirmación del hisopado que puede durar hasta 48 horas y que se realizan en Buenos Aires. El hombre, según indicaron, estuvo de viaje por Japón, que junto a Alemania, Francia y España, entraron en la lista de los países de riesgo con "virus circulante", según define la Organización Mundial de la Salud.