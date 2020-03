Una cadena de sismos sacudió a San Juan

Este lunes, una serie de sismos sacudieron el piso en San Juan. Durante la mañana, el INPRES, registró un movimiento de 3.1° a las 10.49, con epicentro a 46 km al Sur de Barreal.

Pasado el mediodía, dos temblores consecutivos, volvieron a mover el piso. Según los registros oficiales, a las 12.54, hubo un movimiento a 151 km al NO de San Juan; 240 km al NO de Mendoza; 68 km al NO de Calingasta y tuvo una magnitud de 2.6°. Apenas cinco minutos mas tarde, ocurrió un nuevo fenómeno pero con epicentro a 47 km al E de San Juan; 167 km al NE de Mendoza; 28 km al NE de Caucete. En esta ocasión, tuvo una intensidad de 3°.

A las 13.49, el INPRES, registró un movimiento de 3.3° a 21 km al NO de Caucete. A las 15.49, un movimiento de mayor intensidad (3.9°) fue registrado en la provincia de Mendoza, límite con San Juan. Precisamente, el epicentro ocurrió a 15 km al SE de El Encón.

Luego, un nuevo movimiento quedó registrado en los sismógrafos del INPRES. Fue a las 16 y tuvo una intensidad de 3.7°. Otra vez, con epicentro en San Juan, a unos 12 km al S de Caucete, según los datos oficiales.