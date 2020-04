Correo Argentino está pagando fondo de desempleo, asignaciones y pensiones en ventanilla

El móvil de CANAL 13 se encontró este lunes 30 de marzo con la curiosa noticia. A través de un comunicado pegado en la puerta de la casa central del Correo Argentino en San Juan se informaba que no se iba a pagar fondo de desempleo y demás beneficios. La sorpresa fue grande porque además son los únicos en toda la provincia que pagan por ventanilla a diferencia de los bancos que solo lo hacer via cajero automático. Pero este miércoles desde el Correo aclararon que si se sigue pagando por ventanilla normalmente.

Desde el Correo Argentino informaron que a las personas que tienen que cobrar sus beneficios a través de ellos lo pueden seguir haciendo sin ningún problema. También aclararon que lo que sucede es que muchos que cobran en los bancos sus beneficios y no pueden hacerlo porque no tienen tarjeta van al Correo con la intención de cobrar por ventanilla y es a ellos a los que no se les paga. Para eso el Correo Argentino ha colocado en cada una de sus dependencias en toda la provincia que solo se paga beneficios en ventanilla solamente a aquellas personas que ya venían cobrando en el correo desde antes de la cuarentena.

Otro detalle no menor es que todas las dependencias del Correo Argentino están pagando en ventanilla los beneficios, es decir que no es necesario que personas de distintos departamentos tengan que llegar hasta la casa central en avenida Jose Ignacio de la Rosa para cobrar. Todas las dependencias están trabajando de 9 a 15 con la intención de poder dar la oportunidad al que los beneficiarios que solo cobran por el correo tengan la opción de ir en distintos horarios para evitar grandes acumulaciones de personas. Cabe recordar que los beneficios que está autorizado el Correo Argentino a pagar son los siguientes: fondo de desempleo, asignaciones familiares (SUAF), pensiones y subsidios de gas.

Además desde el Correo Argentino confirmaron a CANAL 13 que se están abonando también en bono dispuesto por el Presidente, Alberto Fernandez, correspondientes a las asignaciones y pensiones. Este bono es por única vez y tiene un monto de $3.000 que tiene como objetivo ayudar a que las personas tengan más dinero para poder comprar provisiones en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Con respecto al resto de los servicios del correo también informaron que se está trabajando con total normalidad tanto en las sucursales como en la entrega domiciliaria.