Tras el decreto de Alberto Fernández por despidos: "Los empresarios miserables deberán ganar menos"

Este miércoles Sergio Vallejo, propietario de una empresa de insumos sanitarios dialogó con Canal 13 y brindó su mirada sobre las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández. El Gobierno Nacional, emitió un decreto que prohíbe los despidos por 60 días.

En este sentido, el empresario opinó sobre la situación que deberá enfrentar el país luego del desajuste económico que provocó la pandemia del coronavirus. Al respecto dijo: “Yo soy patológicamente optimista siempre, la realidad es otra pero creo que hay sensibilidad en el Gobierno, creo que están entendiendo que la industria, el campo, la construcción somos los motores de este país”. Luego agregó: “Somos los que generamos la riqueza y creo que no nos van a abandonar. Creo que viene una batería de medidas. Por supuesto, nada va a ser igual, no va a alcanzar, va a ser un poquito para todos pero lo que venga será bienvenido porque la situación es difícil”.

Respecto al decreto anunciado por el Gobierno Nacional de sacar las cargas patronales, Vallejo dijo: “Me parece que alivia la situación, pero le seguís pidiendo a la empresa que ponga el dinero por algo sin facturación. Por ejemplo, nosotros no estamos facturando nada. Llevamos 15 días sin facturar. En esta empresa se pagarán 3 millones 600 mil pesos mensuales de sueldo. ¿Cómo hacemos para juntarlo? Podemos llegar a pagarlo este mes pero el mes que viene ya no vamos a poder porque no tenemos facturación”

“En el sector textil, la industria es un sector muy golpeado. Hace cuatro años que viene en baja, somos el sector que más ha caído en la industria. Somos el sector que menos ganancia genera porque las utilidades son chicas. A nosotros se nos agrava un poquito más con la crisis”, defendió la industria textil Vallejo.

Sobre la frase que dijo Alberto Fernández donde dijo que los 'empresarios miserables' deberán ganar menos en estos días, Vallejo opinó: “El presidente tiene todo mi apoyo, nos tenemos que alinear como soldados atrás de él. Me hubiera gustado que aclarara bien quienes eran los empresarios miserables. Quizás muchos se sintieron tocados pero no estamos tan susceptibles como para sentirnos tocados todos. Ganar, no ganamos hace mucho, vemos como las empresas tienen parques de maquinarias viejos, antiguos, cerraron importación. Ahora cuesta conseguir repuestos, los empresarios estamos acostumbrados a no ganar, a reinvertir con la chequera. No tenemos acceso al crédito, los créditos son caros”

“El presidente no nos pidió nada que no sepamos hacer. No sabemos ganar, sabemos pelearla. Seguiremos así un tiempo más”, afirmó el empresario.

Finalmente se refirió al decreto publicado por el Gobierno Nacional de no despedir empleados en los próximos días: “Yo entiendo que el gobierno quiere que nadie se quede sin trabajo pero en algún momento alguien le tiene que ‘poner el cascabel al gato’. Si mañana a mí se me funden 100 de los 200 clientes que tengo y yo hoy día tengo 120 empleados. En la fábrica van a estar sobrando 100 empleados”.

“Nadie los quiere despedir, entonces tendremos que arbitrar medidas en conjunto. Bajamos cargas patronales, tenemos acceso al crédito pero con una medida no alcanza. Va a tener que ser integral la medida, desde impositiva, fiscal, laboral. Nos tiene que tocar a nosotros, en realidad todos nos vamos a tener que acostumbrar que en los próximos años se va a ganar e invertir muy poco y el panorama será oscuro”, relató Sergio Vallejo.

Tras el decreto del Gobierno Nacional, la Provincia de San Juan, también adhirió a la prohibición de despidos sin causa durante un plazo de sesenta días, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno Nacional, complementó esta medida con la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria. El mismo consistirá en la obtención de uno o más beneficios, entre los que se encuentran la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, la Asignación Compensatoria al Salario, el REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria y mejoras en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo.

Las medidas del Ejecutivo Nacional, fueron impulsadas luego de que grandes empresas como Techint anunciara el cese de más de 1400 trabajadores y Mirgor más de 750, producto del freno de las actividades por el aislamiento obligatorio.