Aseguran que San Juan tendrá "ventajas turísticas" tras la cuarentena

El mundo atraviesa horas críticas en torno al paso del coronavirus. En la Argentina, la cuarentena se convierte en un arma eficaz contra la pandemia pero, a la vez, termina golpeando los sectores económicos. Uno de los que más sufrió el impacto es el turístico, que fue uno de los primeros en bajar la persiana y será uno de los últimos en subirla.

Noticias Relacionadas El innovador proyecto de Rivadavia para "matar" la cuarentena

Sin embargo, según entiende Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura de la provincia, la cuarentena traerá un impacto severo en las emociones de las personas. Esto será decisivo a la hora de buscar un destino turístico cuando se levante el aislamiento. "En el momento que se levante la cuarentena y la gente pueda viajar, los primeros pasos de la búsqueda de un destino vacacional, se van a dar primero por miedo, por no ir a un lugar donde pueda haber quedado infección de coronavirus, y luego por lo económico", dijo.

En este contexto, Grynszpan entiende que los argentinos buscarán viajar a provincias que no representen una concentración urbana. "Probablemente se suban al auto y busquen paisajes, lugares abiertos donde no haya shoppings ni espacios que representen un peligro", apuntó. Y aquí es donde San Juan obtendría ventajas turísticas.

Noticias Relacionadas La ciudad del pecado: casi 300 detenidos este Jueves Santo por romper la cuarentena

Con esto, sumado a que pasará un buen tiempo hasta que se vuelvan a realizar eventos masivos (desde la cartera de Gobierno estiman que esto podría darse en noviembre recién), la provincia sacaría chapa y le daría un empujón al estancamiento económico con el que tendrán que lidiar todas las provincias en toda la Argentina.