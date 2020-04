Urgente: Médicas varadas en San Juan piden volver a Buenos Aires para trabajar

Tres médicas residentes vinieron a San Juan a trabajar a fines de febrero al Hospital de Pocito. Las trabajadoras de la salud debían retornar al Hospital Italiano el pasado 31 de marzo, pero no pudieron volver debido a que se suspendieron los vuelos por las disposiciones del aislamiento. Es por ello que las jóvenes profesionales quedaron varadas en la provincia.

Cecilia Franco, una de las médicas en conflicto, dialogó con Canal 13 y detalló la situación. Tanto ella como sus colegas, Florencia Sassone y Julieta Tello, tenían vuelo programado para el 31 de marzo, pero el mismo tuvo que ser suspendido. Luego de esto intentaron reprogramarlos pero siempre se los suspendieron. Hasta ahora, tienen fecha para el 13 de abril, en un vuelo que partiría desde Mendoza, pero desde la empresa (Aerolineas Argentinas) les comentan que hay probabilidades de que se suspenda.

Debido a la dificultad de regresar en avión, las jóvenes médicas pensaron en la posibilidad de retornar por vía terrestre, pero no encuentran chofer o persona habilitada para poder volver a Capital Federal: "Nosotras siendo personal de salud tenemos libre circulación, pero el chofer no, nos queremos asegurar con un permiso. No sabemos a quien acudir.". Detalló Cecilia. Otro inconveniente sería de la cantidad de pasajeros en el vehículo que las traslade si eligen la vía terrestre: "Seriamos 3 pasajeros más el chofer, entonces seriamos 4 personas circulando y no sabemos cuan posible es esto". Explicó

Hasta el momento, desde el Hospital Italiano esperan el regreso de las pediatras, y entienden la situación que están atravesando, pero desde la clínica necesitan de ellas, ya que cuentan con ellas como parte del personal activo: "Nos están esperando por que nos consideran personal esencial frente a la pandemia".

Para toda persona que pueda brindar una solución para las jovenes médicas, deben escribir un correo electrónico a maria.sassone@hospitalitaliano.org.ar, para ponerse en contacto con las profesionales.