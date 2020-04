El SEC denunció que locales en del Híper libertad trabajan sin respetar la cuarentena

La Secretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, denunció que locales del Hiper Libertad, trabajaron pese a las restricciones que rigen en el país, en el marco del aislamiento obligatorio. La secretaria, aseguró que “los trabajadores se sienten obligados a ir”. En el centro comercial las sucursales perteneciente a Maxi Brant, Rio Shop, una Joyería, incumplieron la cuarentena haciendo ir a sus empleados a trabajar. “Vamos a acercarnos para hacer cumplir la cuarentena, que significa estar en la casa, no salir, y mucho menos obligar a los trabajadores en este caso".

La denuncia, fue en el marco de la clausura de varios locales textiles en la zona de Capital este martes. Personal policial y de Flagrancia, cerraron tres talleres en horas de la mañana, dónde varios trabajadores se encontraban cumpliendo funciones. Dos pertenecientes a la firma Maxi Brant, y uno a la empresa Soberano. Cabe destacar que la industria textil, no se encuentra exceptuada en el decreto 297-2020 que dispuso el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Moral dijo que aunque no existe ninguna amenaza para obligar a los empleados a ir a trabajar a estos locales, el hecho de que llamen el gerente, el encargado o el dueño notificándolos que deben ir a trabajar, los trabajadores van a ir a trabajar por miedo a perder su puesto de trabajo. “Si yo soy una trabajadora, una empleada de comercio con mi familia atrás y me llama el gerente, el encargado o el dueño y me dice usted mañana va a tener que trabajar para realizar ordenamiento en el deposito o un inventario y va a tener que ir de 9 a 16, ¿yo soy una empleada que voy hacer? voy a ir a trabajar, no tengo alternativa, no necesita siquiera decirme, si no vas te voy a suspender, directamente se ven obligados a ir a trabajar” dijo la Secretaria General del SEC.

La titular del SEC afirmó que desde el pasado lunes comenzaron a recibir en el sindicato de diferentes medios que hoy abrían con la dinámica de hacer trabajos en los depósitos, “como no corresponde nos sumamos a este gran operativo de Flagrancia, Subsecretaria de Trabajo” dijo la Secretaria Genral. Además, la sindicalista estuvo hablando con el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano y el Secretario de Seguridad, Carlos Munisaga para asegurar “que no se los obligue a los empleados que no son imprescindibles”

Moral confirmó que aunque los locales infringían la ley haciendo ir a los empleados para trabajar a puertas cerradas, no se realizaron ventas. Además, la titular del SEC aseguró que la empresa textil se está dedicando a la confección de barbijos en una fábrica de su propiedad. “Que estén exponiendo a los trabajadores, a los gerentes y encargados en esto no es correcto, tenemos que seguir cumpliendo con la cuarentena” aseguró Moral.

Por último, la titular del SEC reflexionó sobre el acatamiento del confinamiento como único medio para superar el coronavirus. “Del éxito de esta cuarentena depende lo que vamos a sobrevivir y también depende que en algún momento se comience a relajar o comience a insertarse mayor comercio para que puedan recuperar la venta, pero si no hacemos esto bien, en estos momentos, imposible lo otro” dijo Moral.