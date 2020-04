Escándalo: Sorprendieron trabajando a otro taller textil en plena cuarentena

Por la tarde de este martes, personal policial y judicial, llegó hasta un taller textil, ubicado en Lateral Este de Ruta 40, entre Maurín y Quiroz. Se trata de la empresa ZONDA SAFETY GEARS, una fábrica de indumentaria especial para trabajo. Esta comnpañía, provee a grandes emprendimientos mineros, carboníferos y petroleros del país, como así también a las empresas que prestan servicios a todos ellos.

Noticias Relacionadas Con todo el peso de la ley: la clausura masiva de comercios en imágenes

Según informó el fiscal a cargo del procedimiento, Ignacio Achem, acudieron al lugar para investigar, luego de varias denuncias anónimas que alertaban sobre irregularidades en dicho taller. Ante esta situación, la policía, realizo un allanamiento, y sorprendió trabajando a unas 15 personas, pese a la prohibición que rige en todo el país por la cuarentena obligatoria.

Por su parte, el propietario de la firma, Sergio Vallejos, habló con Canal 13 y aseguró que la actividad de este taller se encuentra exceptuada, según el decreto presidencial 2972020. "El decreto nos habilita a trabajar por ser fabricantes de elementos de seguridad como barbijos, mamelucos, para el sector de la sanidad, la policía, las municipalidades, el sector público", dijo.

Noticias Relacionadas Los despidieron y se los llevaron detenidos por protestar en plena cuarentena

Personal de Leyes Especiales y Flagrancia trabajó en el lugar

El empresario, comentó que "nosotros les presentamos al fiscal que teníamos órdenes de pedidos, nos compra la AFIP, y eso nos habilita porque es un ente que necesita cubrebocas. Empezamos a trabajar el martes pasado, hace una semana".

Ante la llegada de la policía y la justicia, los trabajadores de la empresa salieron a la calle a increpar a los fiscales y al personal policial, según el testimonio de Vallejos. El propietario, contó que los empleados del taller, han cobrado la mitad del sueldo. "Nosotros no recibimos subsidios, ni quita o moratoria de impuestos, no tenemos acceso al crédito. No hemos recibido créditos para pagar sueldos", se quejó.

Noticias Relacionadas Macabro video: en Villa Krause tiraron un gato en una bolsa para que muera asfixiado

Además, el empresario, dijo que la empresa tiene 120 empleados en total, pero solo están trabajando los que pueden y los que no integran a los grupos de riesgo. Los empleados, trabajan en dos turnos, desde las 5 a las 22. "Estamos con las medidas de seguridad, barbijos, alcohol, respetamos la distancia, es una empresa con presencia a nivel nacional", indicó. "Me parece terrible, esto te quita las ganas pero que estés trabajando y te lleven detenido te quita las ganas", agregó el empresario.

Por su parte, algunos empleados, manifestaron a las autoridades que “necesitan trabajar para llevar dinero a su casa”, según pudo registrar el móvil de Canal 13 que se encontraba en el lugar.

Para la justicia, es inminente la clausura del predio donde funciona el taller y el desalojo de los trabajadores, según confirmó el abogado del propietario a Canal 13..

Por la mañana de este martes, otros talleres del rubro textil fueron clausurados por encontrarse en funcionamiento pese a las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional. Se trata de dos talleres de la firma Maxi Brant, hecho por el cual quedó detenido el dueño de la firma Isaías Brant. También cerraron un taller de la empresa Soberano.