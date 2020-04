La dramática aventura de una sanjuanina que quedó atrapada en un paraíso fiscal

Valentina Scarso como muchos sanjuaninos se fue a probar suerte a Andorra, un país independiente conocido como paraíso fiscal en Europa. Decidieron con su novio buscar trabajo en los centros de esquí de la zona muy conocidos y famosos y lo lograron, por lo que en la temporada desde noviembre 2019 hasta a abril 2020 tenían empleo asegurado y estaban cumpliendo con su objetivo hasta que la Pandemia del COVID-19 transformó totalmente las cosas desde mediados de marzo.

"Nosotros estamos en cuarentena obligatoria desde el 13 de marzo, desde ese día ninguno sale a la calle porque tenemos la obligación de hacer las comprar vía on line y no tenemos contacto con nadie, que eso es lo que les preocupa a los Argentinos de la gente que estamos en el exterior. Quiero decirles que acá somos 2200 Argentinos que estamos varados desde marzo sin trabajo, somos en total 5 sanjuaninos que queremos volver pero no tenemos respuestas favorables", dijo Valentina al programa Compacto 13.

La joven dijo que "el 13 de marzo nos juntaron a todos y nos dijeron que era el último día de trabajo. En mi caso me respetaron el contrato y me pagaron los días correspondientes hasta el 31 de marzo que se vencía", describió. Además destacó que los alquileres se les vencen en la segunda quincena de abril por lo que "en cualquier momento tenemos que desalojar porque acá los alquileres son muy elevados, es un sueldo prácticamente y no recibimos ayuda de la Argentina para nada", se quejó.

En cuanto a las posibilidades de regreso al país Valentina recordó que el 5 de abril tenían la posibilidad de hacerlo por un vuelo que había conseguido el gobierno Andorrano pero se canceló porque Argentina dispuso que no recibía más pasajeros en aeropuertos internacionales. Se quedaron con los pasajes comprados en la mano.

Los días van pasando y "se va agotando la paciencia y la tranquilidad porque acá vivimos un día a día y no sabemos si mañana tenemos donde dormir, el poco dinero que ahorramos se va gastando en comida entonces se pone cada vez más difícil", relató la chica. A la vez tratan de transmitir tranquilidad a sus seres queridos que viven en Argentina, en su caso, una hermana embarazada y un abuelo de casi 90 años.

"La salud es lo primero" para ellos ya que saben que si se enferman al ser extranjeros no están entre los pacientes que serán atendidos con prioridad y eso es una preocupación también. "Hay pocos respiradores y somos extranjeros asique no somos prioridad", dijo la sanjuanina desde Andorra.

En esa zona del mundo no se han detectado casos de Covid 19 según destacó la joven y la curva comienza a aplanarse pero es consciente del cuidado que debe tener porque no hay sistema de salud pública que contenga a los extranjeros dio el ejemplo de que para hacer un análisis de coronavirus debería abonar 300 euros, lo que le pareció una "locura".

Todavía está indefinida su situación y no hay respuestas de los consulados cercanos que están en España y sus declaraciones coinciden con las de otros sanjuaninos en Europa. Desde Madrid salen vuelos de la empresa Iberia vacíos hacia Ezeiza para repatriar españoles hacia el viejo continente por lo que sienten impotencia de no poder venirse en esos vuelos porque el gobierno argentino no autoriza a las compañías según se han excusado las empresas cuando han consultado.