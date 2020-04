Quedó en la calle con su familia en plena cuarentena: "No tenemos ni para comer"

En horas de la mañana de este martes, una humilde familia de la localidad de El Mogote, en el departamento de Chimbas, quedó en la calle, en plena cuarentena por el coronavirus. Claudio Ibazeta, su esposa y su hija de 7 años, fueron desalojados por la policía de una vivienda que había usurpado porque no tienen donde vivir.

Canal 13 llegó hasta el Loteo Lebo, y habló con el hombre, quien contó que desde hace varios días no tienen donde vivir porque no pueden pagar el alquiler. Tampoco cuentan con ayuda de sus familiares para pasar este duro momento.

La familia, había ocupado una vivienda que estaba en construcción y no tenia, puertas, ni ventanas, tampoco contaba con sanitarios ni instalación eléctrica, según pudo comprobar el móvil de Canal 13. A su vez, esta casa, está ubicada en un lote que, según dijo el entrevistado, había estado pagando a una pastora de una Iglesia Evangélica. Sin embargo, hace unos 7 años que dejó de abonar las cuotas y la mujer nunca le dio un comprobante, denunció.

La familia quedó con sus cosas en la calle

Ibazeta, contó que este martes alrededor de las 10 de la mañana, efectivos policiales llegaron al lugar y le advirtieron que si no se iba de la casa, lo iban a llevar detenido. “Estoy en la calle desde las 10.30 de la mañana. Les dije que me iba a quedar en la calle porque nadie me da una solución”, dijo. “No tengo donde ir, me voy a quedar acá en la calle. No tengo ni para comer”, relató el hombre.

Con lágrimas en los ojos, el hombre contó a Canal 13 que trabaja de jardinero pero que por la cuarentena obligatoria, no puede salir a cortar el pasto. Hasta ahora, solo han recibido ayuda de algunos vecinos con comida, yerba, azúcar, ente otras cosas dijo Claudio. Además, comentó que no tiene familia a quien pedirle ayuda. “Mi familia no existe, tengo hermanos pero no cuento con ellos. No pretendo que me ayuden porque mi familia no existe”, dijo.

Hasta el momento, la familia no ha recibido ayuda por parte del Estado y pidieron asistencia a las autoridades ante esta difícil situación. También, hicieron el llamado a la solidaridad aquellos que puedan prestarles algún lugar, al menos, hasta que termine la cuarentena. Cabe destacar que en las condiciones que se encuentran, no cuentan con ninguna medida de prevención, ni de higiene ante la emergencia por el coronavirus.