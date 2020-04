Testimonio conmovedor: del dolor a la contención por redes sociales

La vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca, admitió en Canal 13 que le costaba verle una utilidad positiva a las redes sociales, hablando en términos afectivos. A esto lo sostuvo hasta que le tocó vivirlo en carne propia. Lamentablemente, le tocó atravesar uno de los dolores más grandes, el fallecimiento de su mamá.

Esta situación más que triste parecía aún peor en un contexto de cuarentena, ya que todo indicaba que no iba a tener la contención que se necesita. Sin embargo, gracias a las redes sociales, el apoyo de sus seres queridos estuvo más cerca que nunca.

Noticias Relacionadas Los despidieron y se los llevaron detenidos por protestar en plena cuarentena

Noticias Relacionadas Macabro video: en Villa Krause tiraron un gato en una bolsa para que muera asfixiado

"Es una bisagra. A esto lo compartí con un texto en Facebook como 'apuntes' porque como investigadora no le puedo dar otro valor", sostuvo al referirse a su posteo donde dio a conocer su mirada ante estas situaciones extraordinarias que le tocan vivir.

"Más que nada quiero escuchar a otras voces desde este espacio de la virtualidad, me han llegado muchísimos comentarios y me he comprometido hacer un segundo apunte con respecto a ellos", manifestó. Coca expresó que al igual que ella muchos han descubierto la utilidad y lo positivo de las redes, aunque eso no quite que se utilicen mal también.

"Para verle la faceta positiva no hace falta algo tan dañino. A mi hizo falta, de ahora en más les daré más que un uso operativo", se explayó. La vicerrectora aseguró que las redes sociales no son solo el nuevo camino de la educación, sino que también para generar relaciones humanas, afectivas.

"Nos hizo falta el aislamiento para que seamos más humanos, qué extraño. En nuestra sociedad argentina, sacando lo mejor de cada uno, somos más solidarios", agregó. Por último, afirmó que hay gente que estaba distanciada y que ahora se está uniendo gracias a la gran herramienta de la virtualidad.