Final feliz para el hombre que quedó en la calle con su familia en plena cuarentena

La familia que había sido desalojada en Chimbas el pasado martes, encontró hogar para vivir. El presidente del Club Centenario Olímpico, Oscar Martínez, les ofreció este miércoles las instalaciones para que puedan usarlas como hogar. Así, Claudio Ibazeta, su esposa y su hija de 7 años tendrán un techo para cumplir con la cuarentena.

El hombre, que fue desalojado por la policía por estar usurpando la vivienda de la localidad del Mogote, contó el pasado martes a Canal 13 que no tenían ni para comer. “Estoy en la calle desde las 10.30 de la mañana. Les dije que me iba a quedar en la calle porque nadie me da una solución”, dijo. “No tengo donde ir, me voy a quedar acá en la calle. No tengo ni para comer”, relató el hombre.

Claudio contó que al recibir la llamada del presidente de la entidad deportiva se sintió “emocionado y tranquilo” a diferencia del día de ayer: “Me llamó Oscar Martínez y me preguntó si aún no conseguía lugar para vivir, como le dije que no, me ofreció las instalaciones del club” dijo el hombre acerca del ofrecimiento recibido esta mañana.

“Quiero darle gracias al club Centenario y a Dios por estar conmigo en este momento” dijo el padre de familia, que además contó que mucha gente lo ayudo después de la nota realizada por este medio. Una de esas ayudas fue con mercadería, que el pasdo martes expresaron que no tenían.

Claudio contó que el club fue víctima en los últimos días de la inseguridad y por ello se encuentra desprovisto de algunos elementos para garantizar los servicios básicos como la luz y el agua: “estamos haciendo trabajos de plomería y de electricidad por los robos constantes”, además, el hombre añadió “no soy pretencioso con el lugar para vivir, soy humilde”

El chimbero aseguró que tanto su mujer como hija están felices de haber conseguido un hogar y que el sueño de él es “que mi hija no vaya a la escuela y que no falte ningún día”, sobre esto comentó que un joven lo contactó y le dijo que se encargaría de imprimirle las tareas para que pueda hacerlas.

Por último, Claudio, sabiendo de la solidaridad de los sanjuaninos, le pidió a la comunidad ayuda con una cocina y una garrafa, elementos vitales para vivir. Para ayudar y colaborar con la familia Ibazeta, comunicarse al 2645096846 (Claudio)