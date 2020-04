No se quiere ir: evalúan extender el aislamiento tras reconfirmar Covid-19 en la primer paciente

Hace precisamente 10 días, la mujer del primer caso positivo de coronavirus en San Juan estaba hipotéticamente en condiciones de salir del aislamiento por cumplir con el lapso de tiempo. Sin embargo, le realizaron las pruebas y el resultado fue positivo. Por esto, desde el Gobierno evalúan estirar este tiempo para asegurarse que ya no quedan rastros del Covid-19.

En la provincia se esperaba que el miércoles pasado la prueba de RCP y el hisopado diera negativo. De ser así, se le practicaría el sábado posterior un nuevo test a la sanjuanina llegada de España y si daba negativo, quedaba oficialmente "limpia". Sin embargo, el primer test dio con presencia del virus y esto encendió la alarma porque a nivel nacional se presentaron casos similares. Incluso, en Mendoza, hay casos de personas que estaban liberados y volvieron a dar positivo.

Sobre esto, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, señaló que se discute a nivel nacional "extender el periodo de aislamiento para garantizar que el virus no continúe en el organismo". Si bien no se sabe hasta cuándo se extenderá, si se conoce que los 15 días no parecen ser suficiente.

"Estamos estudiando nueva bibliografía con las autoridades de Salud Pública. Recordemos que es un virus nuevo y todo el tiempo hay novedades sobre esta pandemia", destacó.

Noticias Relacionadas Con la boca abierta: mirá la costosa multa que deberá pagar el que no use tapaboca

Retomando el caso del primer caso positivo local, la especialista señaló que este jueves le practicarán nuevamente el RCP para confirmar si el virus continúa. De ser positivo el resultado, dictarán nuevamente cuarentena.