Piden ayuda: internos del penal de Chimbas reclaman asistencia psicológica

No cabe duda que un periodo de aislamiento social tan extenso como el que se esta viviendo tanto en la República Argentina, como en las distintas partes del mundo, afecta psicológicamente a mas de uno. La gran mayoría de personas no está acostumbrada a esta situación y se frustra al no poder salir o al imaginarse como podría evolucionar esta pandemia.

Esta problemática sucede en todos los ámbitos, nadie es inmune a esta situación. En relación a este tema, los internos del penal de Chimbas comenzaron a solicitarle asistencia psicológica a las autoridades. Este pedido fue trasladado a Canal 13 por la abogada penalista Filomena Noriega, quien estuvo presente via Skype en el programa Compacto 13.

Noriega manifiesta que los presos viven esta situación de pandemia global al igual que las demás personas, pero con el atenuante de que ellos no tienen la posibilidad de conocer que es lo que realmente está pasando en el mundo. Además, la abogada comentó que los internos ya no pueden tener contacto con sus familiares, ya que las visitas fueron suspendidas a raíz de las recomendaciones del personal de salud.

También Filomena cuenta que a raíz de esta pandemia, tanto ella como otros abogados han solicitado la prisión domiciliaria para varios de los presos, ya que algunos padecen enfermedades realmente graves y no pueden ser atendidos adecuadamente en el penal. Noriega mencionó dos casos en particular de un hombre que se encuentra en el penal y padece tuberculósis, como otro hombre que sufre de obesidad mórbida y diabetes.