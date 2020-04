Clases: "Es difícil retornar las actividades presenciales a corto plazo"

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, destacó que, en esta situación de pandemia, se vino de golpe la cuarentena. "A nosotros se nos hace muy difícil el retorno a las actividades presenciales, al menos como las conocimos", expresó. Agregó que esto será complicado más ahora que viene la época de temperaturas bajas y en las aulas no se podrían respetar las distancias recomendadas.

"Nosotros desde lo pedagógico lo que tenemos que decir es que lo virtual no reemplaza lo presencial", agregó. Barcelona explicó que hay carreras en las que se puede pero en otras no. "En la Universidad (UNSJ) tenemos experiencia bajo la modalidad virtual pero esto nos vino de golpe", manifestó. Cabe mencionar que hay carreras que comenzaron el dictado de clases antes que otras, entonces no ha sido igual para todos el paso a la virtualidad.

"Los docentes están viendo cómo llegar a los que no tienen acceso a internet. Quieren la posibilidad de que se les acerquen los materiales", se explayó. Barcelona consideró que en los colegios preuniversitarios están mejor porque los docentes arman las clases y la suben a una plataforma o se envían por mail. "Además tienen otros tiempos, incluso algunos se han quejado porque tienen más tarea que antes", sostuvo.

Por último remarcó que esto no es la generalidad del sistema educativo, motivo por el cual se les ha indicado cada cuánto enviar guías y las formas de corregir. "Hay cosas que no se pueden suplantar pero hay gran solidaridad de los docentes. Hay que mejorar el servicio de internet y telefonía porque hay momentos donde no hay conexión", concluyó.