Tapabocas 24/7: desde este lunes se deberá utilizar este insumo en todo momento

Días atrás, desde el Gobierno Provincial, se confirmó que a partir desde el próximo lunes 20 de abril, será obligatoria la utilización de tapabocas para poder circular por la vía pública. En relación a este tema, la ministra Fabiola Aubone charló con Canal 13 en el programa Banda Ancha.

Aubone confirmó que los tapabocas deberán utilizarse en todo momento, que esta medida se realiza para cuidar la salud de todos los sanjuaninos, para que nos protejamos entre todos. Sin embargo, la funcionaria aclaró que no por utilizar este insumo, se deben dejar de lado las demás recomendaciones.

Se debe continuar respetando el distanciamiento social, hay que estornudar en el pliegue de nuestro codo, se debe cuidar la higiene, etc. Hay que seguir teniendo las mismas precauciones que se tuvieron durante toda esta cuarentena.

Finalmente, se confirmó que se multará a aquellas personas que no lo utilicen cuando estén circulando por la vía pública. Además, no se dejará ingresar a farmacias, supermercados, almacenes, etc. a aquellas personas que no lo porten. También se mencionó que se multará a aquellos sanjuaninos que se coloquen de forma errónea el tapaboca, este insumo debe utilizarse desde el tabique de la nariz hasta el mentón.