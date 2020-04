Sigue en vigencia la vacunación antigripal casa por casa

Este lunes, Marita Sosa, Jefa de Inmunización aseguro en Canal 13 que la vacunación antigripal domiciliaria para los mayores de 65 años sigue en vigencia. "La metodología aún sigue en pie, por lo tanto el sector de adultos en riesgo deberá seguir permaneciendo en sus casas", explicó Sosa.

Al mismo tiempo, aclaró que los días martes, jueves y sábados comenzaran a vacunar a las embarazadas y niños entre 6 y 24 meses en los centros de salud cercanos al domicilio de estos mismos. El resto de los días sigue la vacunación domiciliaria casa por casa para los mayores de 65 años.

Además Sosa informó que en los departamentos alejados ya estarían finalizando esta etapa de vacunación durante la semana. Por otro lado señalo que aún quedan varios sectores de los departamentos que conforman el Gran San Juan, ya que hay mayor población. Al ser departamentos mayormente poblados, nos demoramos mucho más por manzana que lo que se demora en un departamento alejado.

Finalmente también dijo que aquellas personas que no están dentro de los factores de riesgo no están contemplados dentro de las etapas de vacunación. Por lo tanto si alguna persona desea acceder a una vacuna antigripal, deberá hacerlo de forma particular.