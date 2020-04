Tras el furor en las redes sociales, cómo nació el Coronavinus

Este lunes, Francisco Bustos Barragán, bodeguero artesanal, dialogó con Canal 13 y contó como se le ocurrió bautizar a su nuevo producto vitivinícola. "Coronavinus" es un vino que viene envasado en damajuana y el litro cuesta alrededor de los 50 pesos, el vino causó furor en las redes sociales por la curiosa denominación que recibió.

Barragán expresó: “Coronavinus es una idea que me surgió porque todo el mundo estaba muy pendiente del virus, hay mucho temor, mucho miedo y aparecieron notas donde obviamente el virus en presencia de alcohol es difícil que se propague”.Luego agregó: “Se me ocurrió Coronavinus, cambié virus por 'vinus' y pensé una letra te cambia el miedo por placer”

El bodeguero explicó que desde hace tiempo estaban desarrollando la idea lanzar uno de sus vinos en damajuana con vinos de no tan alta gama porque están acostumbrados a trabajar con vinos de mayor gama a muy buen precio. “Así que como teníamos algunas piletas de vinos de no muy alta gama, aprovechamos para envasarlo en damajuana con esta curiosa denominación”

Por último Barragán contó una breve anécdota: “Mi diseñadora me dijo que estaba loco por el nombre que se me ocurrió, que la gente no lo iba a recibir bien. Pero a la gente le cayó simpático". El bodeguero explicó que el "Coronavinus" está envasado en damajuana porque está apuntado a que la gente lo pueda consumir en forma masiva. "Me sorprendió lo que se generó en las redes sociales”, dijo Francisco el bodeguero artesanal.