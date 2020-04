No todos deben usarlo: quiénes están exceptuados del tapabocas

Este lunes comenzó a regir en la provincia la obligatoriedad del uso de tapabocas para asistir a diversos ámbitos de concentración de personas. Sin embargo, en el reporte diario de Salud Pública brindaron detalles de quienes están exceptuados.

"El uso del cubre bocas no me protege a mí pero si protege al resto de las personas", señaló Gabriela Gutiérrez, jefa de Atención Primaria de la Salud, en el reporte diario. En este sentido, destacó que "Solo quedan exceptuados los niños menores de 2 años y las personas que no puedan realizar su extracción propia", aclaró.

Además, sobre la confección, la especialista dijo que "se recomienda una tela que nos permita respirar sin restricciones, cuando se humedece se debe cambiar, solo se puede usar por dos hora, después se debe lavar y secar".

Los cubre bocas son obligatorios en comercios, farmacias, bancos y casas de pago. Se recomienda, además, que fuera de estos ámbitos no se utilice para no generar "trastornos respiratorios".