Que no sea tu último viaje: piden respetar las distancias en los colectivos

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, charló telefónicamente con Canal 13 en el programa Banda Ancha. En esta comunicación, la funcionaria mencionó cómo debería funcionar el transporte público durante este periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el que atraviesa la provincia.

Aubone mencionó que desde hace tiempo le solicitaron a las distintas empresas que operan en San Juan, que permitan el ingreso de los pasajeros a los ómnibus por la puerta trasera de los vehículos para poder cumplir con el distanciamiento social recomendado por el personal sanitario.

Debido a que esta medida nunca se puso en práctica, a pesar de la insistencia por parte de las autoridades provinciales, la ministra de Gobierno manifestó que llegará un punto en el que las empresas serán sancionadas por este incumplimiento.

Finalmente, Fabiola Aubone también realizó un pedido dirigido a todos los sanjuaninos que utilizan el transporte público regularmente. La funcionaria mencionó que así como ellos le solicitan a las empresas que no permitan el ingreso de más de 22 personas en los colectivos, que los pasajeros sean conscientes y no se sienten uno al lado de otro, si no que tengan como mínimo un asiento de distancia entre cada uno.