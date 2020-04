Cuando el arte ataque: Cómo pasa la cuarentena un inquieto músico sanjuanino

El largo tiempo de encierro por la cuarentena obligatoria hizo que muchos artistas siempre inquietos, aprovecharan las eternas horas para componer, crear y mostrar su arte por redes sociales. El prolífico Mateo Weichafe, joven músico sanjuanino, contó cómo tomo estos días interminables de aislamiento y en que aprovecho el tiempo… por supuesto que la respuesta vino por el lado de la música.

Dueño de una impronta muy fresca arriba de los escenarios, el ex Fontaneros, relató que al principio no entendía nada y que de hecho le costó muchísimo asimilar todo lo que implicaba el coronavirus, el confinamiento y todo lo que trae aparejado, “ahora la acepté y estoy en el cansancio que ocasiona el encierro pero ya entregadísimo a la cuarentena ja” dijo el bajista de Fondo de Bikini.

-¿Cómo llevas la cuarentena?

Estuve en casa todo este tiempo, saliendo a hacer compras nada más, lo cual es casi tortuoso para mí, porque no estoy acostumbrado a estar en mi casa, he vuelto a ser un habitante de mi casa jaja.

-A rencontrarte con tu gente y empezar a convivir de nuevo.

Si, volver a aprender un montón de cosas que por ahí me había olvidado. Básicamente estar en mi casa, porque yo me despertaba, comía y me iba, volvía al otro día o a la noche muy tarde. Para mí pasar una tarde en mi casa, los primeros días me preguntaba ¿qué hago yo acá?, ¿Por qué estoy acá y no donde quiero estar? Los primeros días no entendía nada, me costó muchísimo, ahora lo acepté y estoy entre en el cansancio que ocasiona el encierro, pero ya entregadísimo a la cuarentena ja.

-No queda otra, porque queda todavía un esfuerzo por delante

Es un esfuerzo y un sacrificio por el bien común, para evitar que los contagios suban, asique hay que entenderlo de esa manera, no queda otra, es por todos.

Las Redes sociales como espacio optimo para comunicar lo creado en cuarentena

El uso de las redes sociales se triplicó durante la cuarentena tras la imposibilidad de salir y hacer contacto social. Son comunes en estos días, las historias compartidas en vivo por Instagram o Facebook de artistas que aprovechan este recurso para seguir teniendo contacto con sus seguidores. El oriundo de Villa Krause, detalló la cantidad de proyectos que sacó adelante y tiene pensado hacerles ver la luz, gracias al tiempo que la cuarentena ofrece.

En este tiempo estuve componiendo cosas nuevas, revisando composiciones viejas, de hecho estrené una versión en vivo de una canción que tocamos el año pasado, que se filmó y aprovechando el tiempo de cuarentena, armé un equipo de trabajo y a la distancia lo subimos. También un videoclip que lo tenía archivado y lo tengo listo a subir y convoque a los músicos que me acompañan y les propuse que grabáramos una canción, cada uno desde sus casas, yo por ejemplo no tengo micrófonos, ni placa de sonido en mi casa y me grabe con tres celulares, puse los tres celulares, hice una toma de voces, se la pase al técnico con el que trabajo y también está por salir una sesión desde casa.

-Las redes sociales ¿cómo funcionaron?

Bien, tratando siempre de entretener, medio como que se volvió de instagramer la cosa y ya di dos shows vía Instagram, uno solidario y otro que fue para el primer ciclo de shows en vivo vía Instagram que se hizo en la provincia que fue #QuedateenCasa y los dos estuvieron buenísimos. Es un formato bastante raro, pero está bueno, fue un reencuentro con mucha gente, volver a vernos en el chat, habar y todo lo que más me llena, que es poder volver a hablar con la gente que es lo que más me llena.

-Vos estas en contacto con toda una generación, ¿Qué has percibido en los chicos de tu generación sobre la cuarentena y este encierro?

Que nos extrañamos todos un montón, hasta con los amigos que nunca pensé que iba a decir , che te extraño, me pasa ja.