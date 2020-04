Colectivos de larga distancia: ¿cuándo volverán a circular?

Este viernes, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, se refirió a la reactivación del transporte de larga distancia en San Juan. En dialogo con Banda Ancha por Canal 13, la funcionaria, dijo que “no es algo que este previsto en el horizonte cercano para nada”.

Noticias Relacionadas Del Barrio La Estación al mundo, el cantante que conmovió a todos

Aubone, señaló que “estamos trabajando con el sector y tengo una reunión la semana que viene con el equipo de transporte. Ellos nos han presentado una nota para empezar a analizar lo que podemos hacer con respecto a ellos, más allá de que se han presentado las notas a nivel nacional, con procedimiento preventivo de crisis. Queremos ver cómo más se puede ayudar al sector, que está bastante parado. Pero para retomar la actividad todavía falta bastante”.

El miércoles de esta semana, el gobernador Sergio Uñac y la ministra Aubone, mantuvieron una teleconferencia con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. En la misma, evaluaron la situación del transporte público de pasajeros de larga y mediana distancia, aeropuertos y principalmente el corredor seguro, que la provincia implementó desde el pasado lunes, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Noticias Relacionadas Atención: en San Juan analizan permitir la salida de los niños a la vía pública

Al término de la teleconferencia, Aubone dio detalles del intercambio con las autoridades de Transporte: "Hemos hecho una evaluación del transporte público de pasajeros, de taxis y remises, de larga y mediana distancia, aeropuertos y vuelos de cabotaje. Pero principalmente un tema que se tocó fue el del corredor seguro implementado por San Juan", según informaron desde Gobierno.

Noticias Relacionadas Segundo módulo alimentario: la Municipalidad de Angaco explica como inscribirse

Sin embargo, en esa oportunidad, la ministra, dijo que la conversación giró en torno a pensar en un "corredor seguro nacional" que vaya conectando las provincias, optimizando el registro de las personas en los ingresos, el control de seguridad y fundamentalmente el control sanitario.

Noticias Relacionadas El invento sanjuanino que ayudará a combatir el coronavirus

Por otro lado, Fabiola Aubone, habló sobre el aislamiento obligatorio en hoteles para todos aquellos que ingresan a la provincia de San Juan. “Esto nos ha dado la tranquilidad durante este tiempo, que nos ha permitido monitorear desde Salud Pública, a todas las personas que han ingresado. Están todas registradas en un sistema informático, a través del que sabemos de dónde llegaron, la primera vez que tomamos contacto, por qué países pasó haciendo trasbordos de aviones, cuándo llegó a Ezeiza, cuánto tiempo demoró en Ezeiza para llegar a San Juan. Luego, sabemos en qué hotel estuvo, cumplió su cuarentena y se fue. Tenemos sus datos”, explicó. “Eso nos permite tener la garantía que esa persona está sana y si tuviera un síntoma, dependiendo el tiempo, saber si se contagió afuera o adentro”, agregó.

Según la funcionaria, “la trazabilidad del contagio es muy importante para los grupos de aislamiento con que se pudo tener contacto. Esto se ha hecho en otros países y ha dado resultado”.

Fabiola Aubone, reconoció que para algunas personas, este procedimiento resulta incómodo. Sin embargo, sostuvo que esta medida se está llevando a cabo en varias provincias. “Esta cuarentena obligatoria en hoteles y es necesaria para garantizar el estado de salud de cada pasajero sanjuanino y el no contagio - en caso de que venga contagiado - de su grupo familiar inmediato, que es a donde van a llegar”, insistió.

“Si vos estás viniendo de afuera, a esta altura hace un mes y 10 días que estabas afuera, querés llegar a ver a tu familia. Pero vos no tenés certezas si no tenés síntomas o te sentís mal de estar contagiado. Entonces, te dejamos en un hotel, te monitoreamos, estas seguro, estas tranquilo, no te falta nada. Puede ser incomodo desde la situación, pero no les falta nada, y una vez que se les hace hisopado y les da negativo, se van a su casa tranquilos de que no llevan ningún contagio”, concluyó.