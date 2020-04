Comerciantes sanjuaninos piden abrir sus negocios y no pagar impuestos

Este viernes, comerciantes sanjuaninos se convocaron en una campaña para no pagar impuestos. La queja de los propietarios de los distintos rubros se produjo en medio de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional en un contexto de pandemia.

“Paga en efectivo”, repite la consigna del video que se viralizó en las últimas horas mientras se van reproduciendo las firmas de los locales comerciales que intentan hacerle frente a una situación compleja por el párate económico. “Somos los que aportamos el 60% de lo que producimos al Estado, con nuestros impuestos se pagan todos los planes sociales y sueldos de los gobernantes. No vamos a pagarle a la AFIP, ni a rentas, no vamos a pagar un solo impuesto más", relata una voz en off durante el video.

Respecto al contenido multimedia que se viralizó, Silvina Leticia dialogó en la tarde de este viernes con Canal 13 y dio precisiones acerca del grupo convocante llamado Sinergia- Unión Acción Más Cooperación. “Somos un grupo de comerciantes que nos autoconvocamos de todos los departamentos del Gran San Juan. El mayor problema que tenemos es que no nos dejan trabajar, incluso cuando hemos presentado los protocolos para cumplir las medidas sanitarias”, dijo la comerciante.

"Somos comerciantes y queremos trabajar respetando todas las normas de seguridad contra este virus", agregó Silvina Leticia. Luego se quejó porque las grandes cadenas de supermercados pueden vender cosas que nosotros no podemos porque no nos dejan abrir las puertas: "Ellos venden zapatillas, indumentaria, artículos tecnológicos y a nosotros no nos dejan trabajar, esto es una injusticia".

En consecuencia, la propietaria comercial expresó durante el programa Compacto 13 que muchas familias la están pasando mal: “Muchos de nosotros tienen más de una familia que bancar, nosotros estamos autoconvovados. No pertenecemos a ninguna cámara de comercio". Además la mujer cuestionó el accionar de la Secretaria General de los empleados de comercio: “La señora Mirna Moral, del Sindicato Empleados de Comercio, la semana pasada, nos asustó con un audio porque nos dijo que no iban a abrir las puertas en 4 o 5 meses, las ventas online no dan un buen resultado, yo no sé si voy a tener que cerrar mi comercio”

En el mismo sentido, en diálogo con Canal 13 la propietaria mencionó que muchas firmas del sector gastronómico que integra el grupo que tuvieron que cerrar porque no pueden afrontar los gastos de los impuesto. "El rubro gastronómico y de turismo está devastado. Hay comercios muy importantes dentro de este grupo que se están dando de baja porque la están pasando mal con la situación actual", dijo la integrante del grupo Sinergia- Unión Acción Más Cooperación.

“Queremos trabajar, no queremos planes sociales, ni adquirir el IFE. Hay una movida nacional para no pagar los impuestos, no pagar IVA, Monotributos, ni Ingresos Brutos. Queremos una respuesta del Estado", dijo la propietaria comercial.

Por último, la mujer reiteró una vez más la necesidad de trabajar y poder abrir las puertas de los locales comerciales, ya que la venta online no alcanza para cubrir ni el 5% de los gastos. "Nosotros no tenemos nada contra el gobernador y las autoridades. Necesitamos trabajar porque hay colegas que la están pasando muy mal. No queremos ser maleducados, ni faltar el respeto a nadie. En mi caso yo tengo ahorros pero hay colegas que hace 40 días no ganan un centavo”, finalizó Silvina Leticia.