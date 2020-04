Del Barrio La Estación al mundo, el cantante que conmovió a todos

Elías Jácamo, de 20 años, y Rodrigo Páez, de 17, son dos músicos que dedicaron una majestuosa versión de "Aleluya" para todos los sanjuaninos a través de la pantalla de Canal 13. Con la melodiosa voz y las cuerdas de la guitarra criolla, el dúo del Barrio La Estación de Rawson movilizó a los televidentes de esta pantalla, puso la piel de gallina y provocó más de una lágrima.

Por esto, el móvil de Canal 13 se acercó hasta el Barrio La Estación para conocer a los protagonistas que conmovieron a todos a través de la música. “No me lo esperaba, no pensábamos tener tanta repercusión”, dijo Elías Jácamo ante el movil de Canal 13. El vocalista contó que su amigo tenía pensado hacer la canción juntos y que le gustó la idea de interpretar la versión. "Así que grabamos el video y lo publicamos en nuestras cuentas de Facebook. Queríamos dar un mensaje de esperanzador para este momento feo que está atravesando al mundo"

Elías comenzó su pasión por el canto desde muy chico, empezó desde a cantar y tocar instrumentos desde los 12 años en un taller de música tropical. Siempre le gustó vincularse con la música desde la escuela primaria. "Me gustaba cantar en los actos escolares”, contó sonriente ante la cámara. El humilde cantante contó que representó a San Juan en los Juegos Culturales Evita 2012 y 2016 donde pudo terminar como ganador.

Elías dijo que durante la cuarentena le gustaría producir más videos para mostrar su talento por sus redes sociales y su canal de YouTube. “Tengo muchas ganas de hacer más videos en estos días pero no tengo mucho material, así que no puedo subir todo lo que quisiera, no cuento con muchos recursos. Tratamos de hacer covers con las pistas grabadas”

Por último, Elías señaló que antes de la cuarentena estaba trabajando, haciendo eventos privados y que planea volver a retormarlos una vez terminado el Aislamiento Preventivo. Además quiso compartir un mensaje: "Me gustaría dar un mensaje a la juventud para darles a conocer más de Dios y que se alejen las drogas y tantas cosas feas que hay". Y para finalizar el móvil, este humilde cantante surgido del semillero del Barrio La Estación deleitó una vez más con una versión exclusiva para Canal 13 con el tema "Aleluya" pero a capella.