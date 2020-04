Colectivos: Piden más unidades en circulación para los horarios pico

En diálogo con Canal 13, el titular del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestó que desde hace más de 2 semanas no cuentan con la cantidad necesaria de unidades en circulación para la cantidad de gente que se comenzó a movilizar en la calle. Sobretodo ahora que hay más personas circulando en la calle, el gremialista Héctor Maldonado pidió que se puedan sumar más frecuencias en los horarios pico y dijo: "Ahora que se ha hecho apertura de algunos otros sectores, como son peluquerías y otras más. Seguramente esto va a provocar que haya más cantidad de usuarios y esto nos ocasiona una problemática, ya que no queremos que nuestros compañeros se peleen con los pasajeros, cuesta mucho explicarle al usuario que no se puede exceder la capacidad del móvil. Y más cuando las frecuencias son distantes”.

En el mismo sentido, el titular de la UTA declaró que a el chofer que debe encargarse de conducir, en muchas oportunidades se le hace hace difícil que puedan controlar bien la cantidad de choferes que se bajan en los recorridos. Por este motivo le solicitó al Estado de la Provincia que se articule alguna ley para formar parte de las actividades esenciales que están volviendo a trabajar y se incorporen más frecuencias a los habituales recorridos.

Problemas con las líneas de larga distancia

El secretario general de la UTA manifestó su preocupación por los trabajadores de larga distancia, debido al tiempo que lleva parada la actividad por consecuencia de la pandemia y de la cuarentena. “En este sector todavía no hay soluciones por parte de las autoridades de la Nación. Es un sector que viene trabajando sin subsidios desde hace varios años, por ahí compitiendo de forma desleal con las aerolíneas aéreas", dijo Maldonado.

“Es una actividad que está totalmente parada. Algunas empresas aun no pudieron pagar los sueldos por completo en el mes de marzo. Esperamos una solución a nivel nacional, ya que desde el sector empresarial nos están advirtiendo que tienen problemas para pagar los sueldos de abril en los primeros días de mayo”, amplió el titular de la UTA.

Al ser consultado si conoce alguna empresa que esté pensando en cerrar sus puertas debido a la gravedad de la situación, Maldonado dijo: “Esperemos que no se produzca ningún cierre, nunca nos gustó hacer futurología. No hay una fecha estipulada para que se vuelva a la actividad en este sector. Debemos enfrentar esta situación, ya que estamos en un contexto de pandemia, es algo que nunca antes nos había pasado. Debemos priorizar la situación de todos los compañeros, primero está la gente”

Por último, Maldonado advirtió que el gremio debió sufrir algunos recortes, debido a las consecuencias que se generaron por la cuarentena. "Las empresas que trabajan con viajes a larga distancia no han podido generar sus pagos al sindicato”, explicó el Secretario General, al mismo tiempo declaró que: “Algunos recortes que tuvimos que llevar a cabo son en el camping, ya que deberá permanecer cerrado durante mucho tiempo. Hemos dejado de lado algunas cosas, estamos tratando de realizar un plan de pago con la gente de Energía San Juan”.