La cuarentena lo hizo: cientos de personas se dieron cuenta que son ludópatas

Sin dudas esta cuarentena ha cambiado drásticamente nuestras rutinas, impidiéndonos llevar a cabo actividades que disfrutábamos, pero que ahora no están permitidas debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado hace 40 días atrás por le presidente Alberto Fernández.

Este confinamiento, ha hecho que muchas personas se conozcan más a sí mismas y que extrañen cosas que en su vida cotidiana no le daban tanto valor. El pasado sábado 25 de abril, Juan Icazatti, presidente de la Fundación Sanjuanina de Ludopatía charló con Canal 13 y comentó que, en nuestra provincia, "hay cientos de personas que se han dado cuenta que son ludópatas, al no poder soportar el hecho de no poder acudir a algún casino o salas de juego".

Icazatti menciona que a su fundación llegan constantemente llamadas de gente que le manifiesta esta problemática. Juan menciona que la ludopatía es una patología muy oculta, ya que se disfraza de juego, y que al no poder acceder a algún casino, se produce ansiedad, angustia, pánico, etc, todo relacionado con la abstinencia.

Finalmente, Icazatti mencionó que además existe la ludopatía infantil, también conocida como "Tecnopatía". Esta patología recién fue considerada como tal por la Organización Mundial de la Salud, el pasado año 2019. Esto consiste en aquellos menores de edad que no tienen la capacidad de dejar de jugar o de soltar su teléfono móvil.

El profesional menciona que el problema no es jugar, si no, no ser capaz de dejar de hacerlo. Juan menciona que la excusa más común para justificar este comportamiento, es "estoy aburrido". También, se aclaró que a veces se piensa que un menor puede estar padeciendo este problema, cuando realmente tiene déficit de atención.