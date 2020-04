Salidas recreativas para niños en San Juan: la decisión del Gobierno

Este martes, Sandra Merino, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud Pública, brindó recomendaciones para la materno Infancia en tiempo de COVID. También, dio recomendaciones para embarazadas y niños, controles de embarazadas y niños, y signos de alerta a tener en cuenta.

La funcionaria, se refirió al tema de las salidas recreativas que habilitó el Gobierno nacional, pero que en San Juan no fueron aprobadas por las autoridades. En este sentido, aclaró que “nosotros entendemos que todos los chicos tienen ganas de salir, al igual que las familias, pero tenemos que entender que las recomendaciones de los infectólogos son para cuidarnos y cuidar a la familia”. Por ello, Merino, pidió que “hagamos un poco más de esfuerzo”.

La doctora, recomendó buscar estrategias en casa para estar entretenidos. “Busquemos que no sea aburrido para los niños y que no sea tedioso para los padres. Sabemos que hay situaciones particulares con ámbitos hogareños pequeños, pero busquemos estrategias, creatividad. Por ejemplo, podemos enseñarles a los niños cómo nos colocamos el barbijo, hagamos barbijos entre todos, podemos ponernos en el espejo, ponerle a los muñecos, para que los chicos vayan entendido cual es la importancia del tapaboca” indicó Merino. Y añadió “esto no es un capricho de nadie, sino el profundo cuidado de las autoridades de las autoridades para las mamás y los chicos”.

Por otro lado, la directora de Materno Infancia, aclaró sobre el uso de tapabocas en niños, que deban salir en caso de necesitar la vacunación antigripal. “No está recomendado el uso de tapabocas para menores de dos años. Pero con los más grandes se pueden usar algunas alternativas”, dijo.

La profesional de la salud, comentó que es difícil para un niño menor a dos años usar el elemento sanitario. “No se lo dejan puesto y se llevan las manos a la boca”, explicó. Merino, pidió a las mamás, tener a los niños sentados en el cochecito o esperar afuera de los vacunatorios o centros de salud, para evitar el contacto entre niños y personas.

Finalmente, la funcionaria de Salud, informó que siguen entregando leche y complementos alimentarios en San Juan. En este sentido, informó que hubo algunos cambios ante la emergencia sanitaria.

Ahora, las mamás que se encuentren dentro del plan Mis Primeros Mil Días, “se van a llevar el doble de leche y complemento alimentario cada vez que vayan a un control. Para evitar que vayan al mes siguiente. Y si ese mes no les tocó, pueden enviar a cualquier persona adulta con la libreta sanitaria para recibir la leche y el complemento alimentario”.

Merino, recordó que “las mamas que alimentan a sus bebés a través de la lactancia materna también deben retirar los alimentos complementarios en los controles".