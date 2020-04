Cientos de sanjuaninos llegaron a Energía San Juan para que no les corten la luz

Cuando comenzó la cuarentena, el Gobierno Nacional señaló que era una "garantía" el servicio de luz. Por esto, a través del Decreto 311/20, Fernández impuso a las empresas evitar los cortes del suministro. En la provincia, Uñac adhirió a la propuesta pero poco se sabía sobre el alcance de la norma. Finalmente, Canal 13 pudo dar con palabra oficial para aclarar el tema.

En este sentido, este viernes una gran cantidad de sanjuaninos se encontraban a la espera de realizar el trámite correspondiente para evitar este problema. Según pudo relevar Canal 13, la línea se extendía por calle Mendoza, avenida Libertador a metros de calle General Acha.

Según lo comentado por los usuarios en el lugar, muchos disponen de trabajos informales y por esto calculan que no van a poder abonar el mes de abril. Entre ellos, Jorge, un changarín de Rawson que asegura que "la prioridad es la comida en la mesa, si se puede hacer que uno pueda pagar después mejor", esto debido a que "no entra nada de plata a la casa".

Otro de los motivos fuertes para asistir al ente distribuidor de energía eléctrica fue el "pago fuera de vencimiento", sobre todo de usuarios de departamentos alejados.

QUIENES QUEDAN INCLUIDOS EN LOS "CORTES EVITABLES"

Este jueves, el EPRE, a través de canal 13, indicó quienes son los sanjuaninos que podrán evitar le corte de energía. En este sentido, en la categoría "residenciales" estaban contemplados beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; y los inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, empleados de casas particulares, los exentos en el pago de alumbrado, barrido y limpieza, los que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, incluyendo beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas; jubilados; pensionados; y trabajadores en relación de dependencia y trabajadores monotributistas inscriptos.

En la categoría no residenciales, EPRE señaló que dentro del grupo "no residenciales" el suministro está garantizado para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia (deben acreditar que no perciben otros beneficios otorgados por el Gobierno de San Juan), las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas afectadas en la emergencia, las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

PLANES DE PAGO PARA EL RESTO

Además, informó que se habilitaron facilidades de pago de hasta 6 cuotas sin interés para aquellos que adeuden, quieran evitar el corte y no estén contemplados dentro de los grupos antes mencionados.