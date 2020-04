El coronavirus complica a los padres separados

Hay muchos padres que por la prohibición para circular por el coronavirus no pueden ver a sus hijos. Otros decidieron aventurarse y violar la cuarentena arriesgándose a que la policía los detuviera. Incluso, se dieron casos de detenciones en la provincia de hombres y mujeres que justificaron el rompimiento del aislamiento obligatorio, argumentando que se dirigían a visitar a sus hijos con los cuales no conviven.

Noticias Relacionadas ATENCIÓN: así será el calendario de pagos especial para sábado y domingo

Este viernes al mediodía, el Juez de Familia, Esteban De la Torre, confirmó que las visitas de padres que no conviven con sus hijos, no está dentro de las excepciones que incluye el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el cual se promulgó la cuarentena obligatoria. “La situación resulta dolorosa tanto para un papá como para una mamá que no conviva con el menor y tengan el deseo de gozar de ese más que obvio régimen de visitas, pero la situación sanitaria es más importante y generalizada que la situación de un padre y un niño particular” afirmó el magistrado.

Además, el Juez de Familia aseguró que las veintitrés excepciones de las personas que pueden circular se refieren a casos esenciales, “y claramente el régimen de visita no es una situación escencial” señaló De la Torre.

Noticias Relacionadas Coronavirus: 88 casos nuevos en el país y 5 muertes en las últimas 24 horas

El magistrado opinó que el derecho que tiene un niño de ver a su padre y viceversa, debe ser postergado en beneficio de toda la sociedad “como una cuestión de política sanitaria y, además considerando que el niño en particular también tiene un derecho a la salud que debe ser garantizada permaneciendo en su domicilio”

“La situación no deja de ser dolorosa pero así ha sido resuelta en forma reiterada en distintas jurisdicciones del país” señaló De la Torre y añadió que “es difícil apartarse de ese criterio generalizado que hace a una cuestión de política sanitaria”.