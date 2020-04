Que comience el show: así comenzó el cuarto día de cobro por ventanilla

Este lunes se lleva a cabo el cuarto día de pago de beneficios de Anses, algo que mantuvo en vilo a toda la Argentina (y a la prensa internacional) durante todo el fin de semana. A diferencia del viernes, que tuvo a una avalancha de personas como protagonista, este lunes desde temprano reina el orden en las sedes bancarias. De hecho, cual espectáculo internacional, desde primera hora una gran cantidad de personas habían ocupado los sectores en busca de ser los primeros en poder cobrar.

Un caso concreto es la de zona de Bancos sobre avenida Rioja. En el Banco Nación, una gran cantidad de personas esperan sobre avenida Ignacio de la Rosa, donde se interrumpió el tránsito de la arteria para colocar las sillas. Paralelamente, en calle Rivadavia, las sillas apuntan al norte y esperan la ola. También, con calle cortada.

Es que el viernes fue un día de furia porque cientos de sanjuaninos (y argentinos en todo el país) fueron a recibir los beneficios. Y no solo eso, también estaban contemplados los beneficiarios que no poseían tarjeta de débito. Y no solo eso, porque también se hicieron presentes aquellos que buscaban, de paso, realizar operaciones bancarias cuando se había dejado en claro que solo sería para destinatarios de Anses.

El resultado fue una bataola de personas, con gran presencia de jubilados, en busca de la ventanilla. Sin respeto por la distancia, en filas extensas y con acumulación, la cuarentena parecía una cosa del pasado. Ya para el sábado se ajustaron varias cosas. Carlos Munisaga, Secretario de Seguridad de la provincia, señalaba en Banda Ancha que en algunas sedes se había recibido a 4000 personas, algo que se pudo manejar con vallas perimetrales, sillas apostadas en la entrada y un gran operativo sanitario para mantener las medidas sanitarias.

El domingo no fue gran cosa. Porque la cantidad de gente que asistió fue un rezago de los días anteriores y eso permitió que ingresara la posibilidad de numerar a los que iban arribando, además de controlar que la cantidad de sillas era la adecuada. Para las 11 de la mañana ya no quedaba nadie.

Ya este lunes, cuarto día del operativo, se espera que lleguen los beneficiarios de AUH y asignación por embarazo. Para esto solicitaron que se asistiera de a una persona, de ser posible sin niños, y con mucho orden. Hay baños químicos y calles cortadas. Además, expendedoras de agua.

Y a pesar de la mala jornada que se vivió el viernes, la corrección es esto. La perfección es esto. Ahora, con un grueso mayor que el fin de semana habrá que ver los resultados. Que comience el show.