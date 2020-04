Un 15 en plena cuarentena, con fiesta, vals y transmisión en vivo en las redes

En tiempos de cuarentena, una historia de amor pudo más que la pandemia. Una joven quinceañera, celebró su cumpleaños en medio de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país por el coronavirus. Su fiesta, no fue como la había soñado, pero lo cierto es que quedará en su recuerdo para siempre.

Gisel Tejada, cumplió 15 años el pasado martes 31 de marzo y su familia, le preparó una increíble sorpresa. Canal 13, llegó hasta su casa en Pocito, para conocer los detalles de fiesta de 15 en medio del aislamiento.

“La idea siempre estuvo. Somos una familia de 4 hermanas, Gisel es la más chiquita y siempre quisimos hacer el festejo. Cuando salió la situación de la cuarentena, nosotros pensamos en hacer la fiesta igual”, contó su hermana Yamila.

“Con lo que teníamos en casa, con papel crepe hicimos la decoración, con vestido y todo. El vestido no es uno de 15 años, pero como las demás hermanas somos más grandes, teníamos unos vestidos de egresados y se puso el que más le gusto a ella. El peinado también se lo hicimos nosotros”, dijo la hermana de la quinceañera.

Además la fiesta, fue transmitida a través de las redes sociales, para que los amigos y familiares de Gisel, pudieran acompañarla a la distancia y no se perdieran la celebración. “La idea de las redes sociales fue para compartir el momento especial junto con todos aquellos que la quieren y que no podían estar por la cuarentena. La familia, las amigas, quienes querían venir”, comentó la hermana.

Por su parte, la cumpleañera, contó a Canal 13: “Me sentí muy contenta. Levantarme ir a desayunar y encontrar todo decorado fue muy emocionante. No me lo esperaba para nada. Encontrarme todo fue muy emocionante para mí. Bailamos el vals con mis hermanas, hasta con el perro”, bromeó la joven.

Gisel, comentó que también recibió una sorpresa por parte de sus amigos y familiares que no pudieron ir a su fiesta por las medidas de confinamiento. Sin embargo, le mandaron un video que se lo mostraron en el cumple con una gran cantidad de saludos y felicitaciones pos su cumpleaños.

La quinceañera, confesó que sus papás estaban muy nerviosos. “Yo no estaba enterada pero cuando me dijeron que vaya a cambiarme me puse un poco nerviosa. Yo quería algo familiar, tranquilo, en mi casa, porque quería viajar. Pero con todo lo que está pasando se pospuso, asique este fue el mejor regalo de todos”, aseguró Gisel a Canal 13.

Entre sus deseos, la jovencita, pidió porque todo mejore y por su familia, para que estén a salvo en medio de la pandemia del coronavirus. “Quiero agradecerles a todos por su saludos, preocuparse por los video que me enviaron y por todo”, dijo Gisel Tejada tras su fiesta de 15.