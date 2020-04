El horror de un sanjuanino en Ecuador: "Es un desastre, queman cuerpos en la calle"

Este miércoles, Ariel Rodríguez en dialogó con Canal 13 contó cómo es vivir en Ecuador durante la pandemia del coronavirus. El sanjuanino está radicado desde hace 10 años en la ciudad de Esmeraldas. Nació en el Barrio Hualilán y hace 20 años se fue del país, vivió 10 años en Estados Unidos hasta encontrar su lugar en el mundo en Ecuador.

La ciudad de Esmeraldas, está ubicada a 300 km de Quito, y a 700 km de Guayaquil, la ciudad epicentro de la pandemia en Ecuador. Dueño de 2 restoranes, Rodríguez, contó cómo es convivir con el horror de la pandemia. El sanjuanino relató: “Guayaquil es el lugar donde más casos hay y donde mayor cantidad de muertes se fueron produciendo. Aquí tardaron tiempo en tomar conciencia de la gravedad de la pandemia. Por ejemplo en nuestra ciudad, por Esmeraldas, es más pequeña y ordenaron toque de queda. Es decir, desde las 2 de la tarde en adelante no puede andar nadie en la calle y se respeta”

Sobre la realidad que viven en Guayaquil, afirmó: “Es un desastre porque no acataron las ordenes desde un principio. Sobre todo en los barrios bajos, los barrios más pobres. La gente salía a la calle, hacia fiestas, tomaba bebidas y si la policía intervenía para meterlos adentro, la gente reaccionaba a pedradas o a tiros. Esas partes de Guayaquil son las más vulnerables, son los lugares donde están quemando los cuerpos en la calle. Lamentablemente no acataron las ordenes desde un principio y ahora están pagando las consecuencias”

“En el día tenés ‘pico y placa’, así le llaman acá. En los supermercados te atienden solamente si tu última cifra de cedula termina en número par hoy día, al igual que aquellas personas que circulan en sus autos. Si tu cedula termina en un número impar no te atienden, porque hoy no le corresponde a esas personas. De esta forma están cuidando a la población, aun así hay 20 casos aquí en mi ciudad que es bien pequeña”, comentó Rodríguez sobre los cuidados que ordenaron las autoridades para la población. “Lo que si acá todo el mundo usa guantes y barbijos. Y si alguna persona no quiere usar el barbijo, la policía te para que uses el barbijo, si no quieren acatar la orden, te llevan preso”, agregó.

Para finalizar, el sanjuanino contó la situación que enfrenta económicamente al no poder tener abiertos sus lugares de trabajo: “Yo tengo 2 restoranes acá, uno de comida mexicana y otro de comida argentina. Llevo casi un mes parado en ambos negocios, debo pagar alquiler y todos los gastos. Económicamente en este momento estamos mal. Acá no han anunciado ninguna medida que permita reducir los alquileres, yo tengo que pagar el sueldo a mis empleados, se hace difícil la situación económica”.