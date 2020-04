Empresarios piden abrir el comercio de corrido en cuarentena

Este miércoles el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi contó en Banda Ancha sobre las alternativas de la reunión que mantuvieron con el gobernador Uñac por el parate de la actividad por la cuarentena. “La reunión fue muy extensa, eso implica la delicadeza del problema y la atención dedicada” dijo.

Noticias Relacionadas Que no te estafen: estos son los precios de referencia del pescado en Semana Santa

Acerca del horario de comercio en los días que permanezca la cuarentena, el empresario dijo que se pauto de hacerlo diferenciado para “no tener aglomeramiento de gente en los medios de transporte” , añadiendo que pidieron que el comercio habrá de 10 a 17, con flexibilización en el comercio del interior.

“Estuvimos hablando de transporte de carga, para que la logística no produzca desabastecimiento, también de las actividades que quedaron afuera del DNU, el pago de aportes y contribuciones como el sector vitivinícola, como el sector de servicios que por el hecho de no estar en actividad no implica que no esté afectada porque la caída de ellos cayó entre un 70 y 80%” dijo Minozzi.

El presidente expresó que “la premisa es el aislamiento, la sanidad, la limpieza y la esterilización”, para adelantar que en estas condiciones no ve optimo activar la actividad hasta que se normalice un poco, “ya que el virus agravó la crisis que ya existía en el sistema económico”

También, Minozzi contó que solicitó los créditos para las microempresas con otra accesibilidad, porque hay empresas que no son sujetos de crédito sí pueden garantizarlo

El presidente de la Federación Económica manifestó que esperaba una actitud “un poco más solidaria del sistema bancario” y que el hecho de que los Bancos estén pidiendo condiciones especiales y un bono extra “le da vergüenza ajena”.

Además, Minozzi opinó que "el sistema bancario tiene paralizado la economía Argentina”, para después añadir que “después del viernes negro, donde fue lamentable lo que hicieron con los jubilados” refiriéndose a las dos partes, patronal y trabajadores.