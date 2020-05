Farmacéuticos presentarán un reclamo por "controles nocivos"

Desde que comenzó la crisis sanitaria en la Argentina, el foco estuvo puesto en las farmacias sobre todo por la venta de artículos como alcohol en gel, alcohol líquido, barbijos y guantes. En este sentido, fue tal la atención que atrajo numerosas y estrictas inspecciones en el sector. Sin embargo, desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan iniciarán un reclamo por "excesos de control".

Precisamente este lunes, habrá una reunión con la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Producción y Desarrollo para que se amplíen los controles a negocios informales y para descartar algunas actitudes que desde el área consideran perjudiciales para la actividad. También, la reunión apuntará a establecer nuevos precios para algunos insumos, los cuales no se pueden mantener porque desde origen ya llegan con aumentos.

En el desglose, el reclamo tiene que ver con que muchos comercios fabrican y proveen insumos de manera informal. Esto es, generando tapabocas caseros y fabricando alcohol en gel. "Desde el Colegio de Farmacéuticos repudiamos este accionar porque se está manipulando productos químicos y genera un peligro inminente en la persona. Además, no está bajo control de normas o instituciones que avalan la calidad del producto", señaló Mauricio Barceló, titular de los Farmacéuticos, a Canal 13.

El segundo punto tiene que ver con que quieren evitar los excesos en los controles que llevan a generar "desconfianza en los clientes". Según comentó Barceló, "se puede entender que realicen controles y penalicen a quienes no cumplen, pero no que brinden datos a la prensa para perjudicar la imagen de la farmacia", destacaron.

Por último, el tema en agenda incluirá la modificación de algunos precios. Sucede que por decreto nacional hay productos sanitarios que tienen un valor "congelado", algo que para Barceló no se puede mantener. "Desde origen llegan los productos con aumentos y ya es poca la ganancia que le queda al farmacéutico. Entonces, de seguir así se va a lograr que no se traigan estos productos porque directamente no va a convenir. Necesitamos hablar sobre esto", concluyó.

Según informó el titular del Colegio de Farmacéuticos a Canal 13, la reunión se llevará a cabo este lunes a las 9 hs en las instalaciones de la Secretaría de Industria y Comercio.