La odisea de probarse ropa en la apertura del comercio en San Juan

Este lunes, el comercio volvió a abrir sus puertas para la atención al público en San Juan, tras casi dos meses sin actividad, producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Canal 13, recorrió algunos de los locales comerciales ubicados en el microcentro y consultó sobre las medidas de prevención a tener en cuenta para realizar las ventas y brindar el servicio a los clientes.

En un local de venta de indumentaria, se refirieron a las medidas dispuestas para habilitar la atención presencial. “Ha sido medio complicado porque al principio no se abrían las vallas, entonces eso hace que no ingrese la gente y no llegue hasta los locales. Pero, por un lado, contentos por poder abrir después de 55 días. No han sido nada buenos para todo el comercio”, dijo una empleada.

En este local, aseguraron que mantiene los cuidados y medidas de prevención recomendadas por las autoridades de Salud, ante la emergencia sanitaria. “Estamos con los cuidados del alcohol en gel, barbijo, y unas pantallitas que hemos traído para los chicos. No tenemos ningún reglamento específico”, comentaron.

Noticias Relacionadas Abastecimiento de cigarrillo: anuncian fuertes controles en las ventas

En el local consultado venden prendas de vestir y zapatos, donde las personas, buscan probarse la ropa antes de comprarla. En el marco de la emergencia por el Covid-19, desde este comercio, informaron que si se permiten las pruebas de la vestimenta. “No vamos a estar tan cerca del cliente pero se pueden probar la ropa porque si no es imposible”, dijo la vendedora. Y aseguró que “la venta on line no nos favorece en nada”. Además, indicó que con ese método, “el cliente no puede probar. Por lo tanto no lo consume por eso. Necesita probar la ropa. Por eso vamos a dejar que el cliente se pueda medir”.

Para pasar al probador, los clientes, deben usar tapabocas de forma obligatoria y aplicarse alcohol en gel antes y después de manipular las prendas. “Hemos tratado de hacer una limpieza con alcohol, alcohol en gel, agua y alcohol, lavandina, cloro, lo que más se ha podido desinfectar en el local. Y por supuesto, siempre a mano el alcohol en gel para que el cliente este más protegido al igual que los empleados”, comentaron desde el local consultado. Sin embargo, en los diferentes locales, dispusieron sus propias medidas de prevención para la prueba de indumentaria, según el recorrido de este medio.

En cuanto a la venta a distancia, la comerciante, señaló que “no nos ha funcionado el delivery, ni la venta on line porque no estábamos con eso. No teníamos idea de que se trataba y hemos tenido que investigar. No ha sido favorable por lo menos para nosotros”.

“Ahora hemos podido abrir las puertas a los clientes. La gente necesita probar lo que quiere para llevárselo. Si no, es difícil”, reconoció la empleada.

Cabe recordar que el horario de atención en el comercio es de 10 a 16 según la terminación del DNI. Lunes miércoles y viernes, pordrán circular las personas cuyos documentos terminen en 0,1,2,3 y 4. Martes, jueves y sábados documentos terminados en 5,6,7,8, y 9, según el protocolo dispuesto por las autoridades. Los shoppings, por su parte, abrirán sus puertas de 12 a 20.