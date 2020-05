Las conexiones con fibra óptica, nueva prioridad del ENACOM en San Juan

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) tiene una nueva conducción en San Juan. Se trata de José Peluc, quien será el coordinador en nuestra provincia. "Lo veníamos conversando y esta elección es fruto de la experiencia que venimos teniendo", sostuvo. Manifestó que la intención es respetar las normas del espíritu de la ley (de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522) con participación de la oposición en distintos lugares.

"Ese era el espíritu de la ley y hay que reconocer que se ha convocado a la oposición", expresó. En cuanto a las prioridades, explicó que el objetivo es mejorar las comunicaciones y sanear lo que ya está programado en San Juan desde diciembre del año pasado. "Ya deberíamos haber largado el ARSAT 3, y el 4 debería estar a punto, pero pasaron cosas. Y tampoco supimos aprovechar en los últimos 4 años el tendido", detalló.

Peluc destacó que recién está llegando a San Juan la conexión con fibra óptica, siendo que esto ya debería haber ocurrido. "Para ello tenemos que trabajar con el gobierno provincial y nacional. Debemos trabajar rápido, la conectividad es algo esencial y con la cuarentena quedó al desnudo esto", se explayó. También afirmó que hay lugares donde no llega internet, siendo que se están pretendiendo clases virtuales.

"No hay que vivir tan lejos de la ciudad para que pase esto", agregó. Por último, aseguró que hay lugares donde no se puede conectar ni un teléfono. "Vamos a trabajar en red con las otras delegaciones provinciales. Lo bueno es que hay deseo de esto. Me he reunido con el gobernador para ver qué vamos a hacer. Vamos a trabajar para la sociedad", finalizó.