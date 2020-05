Cursado, recreos y viajes: así piensan la vuelta a clases en San Juan

Muchas dudas hay aún sobre la vuelta a clases y más aún en cómo será cuando llegue ese día. En este sentido, San Juan ya trabaja para ello. El ministro de Educación, Felipe De los Ríos, sostuvo en Canal 13 que han avanzado en un protocolo institucional en cuanto a recreos, actos escolares y la suspensión de salidas escolares y de viajes de estudio.

Esto será durante este año porque, según el funcionario, son actividades donde se pone en riesgo la salud en este contexto. "Ahora estamos trabajando en el desarrollo en el aula, no podrían haber dos chicos sentados en un mismo banco, y para que esto pase cambiar el mobiliario sería una utopía", manifestó el ministro.

Por lo tanto, desde Educación están pensando en que las clases se hagan con el 50% de la cantidad de estudiantes, dividiéndolos en grupos de 'Semana 1' y 'Semana 2'. "En una semana trabajarían en el aula y en la otra en casa, y viceversa. Esa resolución no sería igual para todas las provincias del país ni en los departamentos de San Juan", se explayó.

Finalmente, De los Ríos expresó que el nuevo vínculo no se ha dado de manera formal sino que en casos se dio por WhatsApp por ejemplo. "Por eso no hay una forma única de calificar. Ya hay un sistema para permitir una mejor interacción pero hay que tener en cuenta que no todas las provincias han trabajado de la misma forma", concluyó.