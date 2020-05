Intercambian cerveza por alimentos para ayudar a los más necesitados

"Intercambio solidario Altea! Esta cuarentena nos está afectando a todos pero sabemos que hay personas que la están pasando realmente mal. Por eso pondremos a disposición 500 l de cerveza para cambiar por alimentos para donar", es el lema que propuso Altea a su comunidad en Instagram. Por eso Canal 13 se acercó al domicilio de la Fabrica y dialogó con Andrés Nesman, encargado de la inicitiva solidaria.

Noticias Relacionadas Científicos aseguran que el cannabis podría combatir el coronavirus

Nesman expresó que la idea surgió para colaborar un poco con la gente que la está pasando mal en este momento, ya que el observó a mucha gente revolviendo tachos de basura. "Estamos pidiendo mercadería, alimentos no perecederos a la gente a cambio de nuestra cerveza artesanal. Más o menos por el valor de $140 se pueden llevar un litro o dos litros, lo que quieran", expresó el comerciante.

Andrés Nesman, encargado de la iniciativa solidaria.

"La idea es que se acerquen por la fábrica para colaborar, nosotros después llevamos los alimentos a los comedores. Por el momento no estamos trabajando, entonces para no tener la cerveza parada, queremos que ayude para beneficiar a alguna familia", amplió Nesman. Además mencionó que por el momento decidieron cerrar la fabrica para no generar más gastos, ya que el principal caudal de venta de cerveza artesanal es en los bares y hasta el momento no se sabe cuando volveran a abrir.

Noticias Relacionadas Malnacida: detuvieron a una mujer que explotaba sexualmente a sus cinco hijos

Por último, el dueño de Altea mencionó que aquellas personas que estén interesadas en colaborar con la iniciativa. Lo pueden hacer contactándolos al número 264 442-7887 o sino pueden acercarse por la Fabrica que está ubicada en Joaquín V. González 245 (S), a 2 cuadras de la Plaza Desamparados. Nesman explicó que los interesados solo deben acercarse con un envase para llevarse la cerveza y que además la ayuda está destinada no solo a los comedores sino a las familias que están pasando una mala situación.