Atención: Así sería la salida de la cuarentena en San Juan

Desde el próximo día lunes 11 de mayo, en San Juan podrían darse grandes cambios en relación a este periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto sería posible gracias a la favorable situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia.

Noticias Relacionadas Tragedia vial: Motociciclista impactó contra una pared y murió en el acto

Una alta fuente anticipó a Canal 13 información calificada que indica que desde esa fecha, se pondrían en práctica importantes medidas. Por ejemplo se terminarían las restricciones de circulación, excepto para aquellas personas menores de 18 años o mayores de 60 años de edad.

Otras de estas medidas que podrían llegar a tomarse es que las oficinas del Estado comiencen a trabajar completamente, de forma normal, sin guardias mínimas. Sin embargo, aquellos adultos mayores de 60 años de edad, embarazadas y las personas inmunodeprimidas continuarían teniendo licencia.

Noticias Relacionadas El sensual entrenamiento de Sol Pérez, incendió las redes sociales

Además de las mencionadas anteriormente, podrían sumarse otras determinaciones, como por ejemplo:

Noticias Relacionadas Celebraba el fin de la cuarentena y terminó cayendo por un acantilado

- El comercio podría abrir al público y no solamente vender on line o vía telefónica, con entregas a domicilio.

- Los restaurantes podrían abrir, pero sólo para la venta de comida para llevar.

- Los espectáculos deportivos o artísticos tendrían que seguir esperando.

- No habrá clases en lo inmediato.

Finalmente, se pudo averiguar que una de las mayores preocupaciones que tiene el gobierno de la provincia, es el ingreso de camioneros foráneos con transporte de cargas. Diariamente ingresan a San Juan entre 250 y 300 de estos vehículos. A raíz de esta problemática se implementarían las siguientes medidas:

- Pondrían un arancel por desinfección en accesos alternativos a San Juan, como en Ruta 150 por Baldecitos, la Ruta 40 por Huaco, la 149 por Uspallata.

- Evalúan un centro de trasbordo para que los camioneros foráneos no lleguen a zona urbana. La idea es que choferes sanjuaninos terminen la entrega de estos cargamentos.