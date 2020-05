"Estos cazadores fueron unos cretinos, lo que hicieron es un insulto"

Ayer miércoles, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Conservación, montó un importante operativo con el objetivo de detener in fraganti a un grupo de cazadores que se dirigían a la reserva privada de usos múltiples Don Carmelo, ubicada en las invernadas, departamento Ullum. Arturo Cuaratola, dueño de la Reserva Don Carmelo, dialogó con Canal 13 tras haber conocido el daño que hicieron los cazadores en el lugar y mostró su impotencia por los hechos.

"Es una locura lo que ocurrió, nuestra gente trabajo duramente para realizar tantos trabajos. Estos cretinos que fueron a cazar ahí, cometieron un abuso al amor a la tierra y a los animales, tuvieron un desprecio contra la gente que trabajó durante tantos años", expresó con vehemencia Curatola.

"Este lugar está dedicado de forma exclusiva para la investigación y el desarrollo de la provincia. Todo aquel que quiera hacer un experimento o algo parecido para obtener beneficios comunes tiene las puertas abiertas. La reserva es un lugar único, es un insulto a la comunidad de San Juan, la policía por suerte hizo un buen trabajo y encontró a los responsables de este daño", agregó.

Además, el dueño de la reserva explicó que la gente que colaboró con el operativo le había mencionado que al salir del lugar, no vieron ni un guanaco en 35 kilómetros. "Esto es producto de los cazadores cretinos furtivos, no digo algo más porque no puedo decir una mala palabra en televisión. Esto fue un abuso de la confianza pública, siento mucha indignación. Es un cachetazo a la confianza pública lo que hizo este encargado que nos traicionó", se lamentó indignado Curatola.

Asimismo, manifestó que junto a su familia son grandes laburantes. Curatola dijo "no me gusta que salgamos perjudicados con este tipo de cosas. Hemos sido tiroteados, usurpados, y robados durante muchos años. Le pedimos a la gente que colabore y nos apoyen. Si ven algo denuncien por favor. Uno de los problemas del pueblo argentino es el silencio y complicidad, todos saben pero nadie denuncia.

En la mañana del miércoles, según detalló Raúl Tello, a cargo de la Secretaría de Ambiente, "el procedimiento se inició luego de hacer un seguimiento a un empleado de la Secretaría, de quien ya se sospechaba podría estar incumpliendo con su labor de agente provincial de Conservación, y en consecuencia con la legislación ambiental, que prohíbe la caza y la califica como delito (Ley 606-L)".

Para esto se dio intervención a personal policial de la Comisaría 15° de Ullum. Al llegar al lugar, los equipos de la Secretaría de Ambiente y de la Policía encontraron a 16 personas, entre ellas ocho hombres, tres mujeres, cuatro menores y el encargado del cuidado de la reserva. En el lugar se encontraron tres guanacos y un suri muertos, además se secuestraron un rifle calibre 22 con mira telescópica y un revólver calibre 22 también con mira telescópica.

Los detenidos, fueron identificados como Alfredo Rubén Carrizo (42), Ángelo Denis Carrizo (24), Marcos Leonardo Riveros (18), Gastón Alejo Vargas Carrizo (18), Exequiel Orlando Albarracín (23), Diego Mauricio Pereyra (32), Franco Estrella (22), Gustavo Albarracín (23), Cristian Javier Riveros (39), Liliana Inés Rivas (25), Elizabet Mayra Pinto (30) y Alejandra Marisa Gómez (24), quedaron alojados en la comisaría, esperando ser juzgados por Flagrancia.

Por último, Curatola, quien se encuentra viviendo en Mar del Plata, expresó que por la cuarentena no puede desplazarse. Aunque siente mucha añoranza de volver porque el maravilloso paisaje de la reserva Don Carmelo lo deja extasiado, tanto a el como a su esposa.