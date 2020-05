Terminó quebrado tras un accidente y busca testigos

En la madrugada del viernes pasado, un joven identificado como Franco Fernández fue atropellado por un automóvil que inmediatamente se dio a la fuga. El siniestro ocurrió en calle Coll e intersección Santa María de Oro.

“Me movilizaba en moto y me atropellaron en la esquina de los semáforos, un automóvil Peugeot 308 gris. Los chicos de la estación de servicio y un móvil policial que se frenó justo me ayudaron. Me acercaron una colcha y me atendieron muy bien”, expresó Franco en diálogo con Canal 13.

El joven de 25 años ahora vive una verdadera pesadilla, ya que sufrió graves lesiones en su pierna. Tras el choque, tiene una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de otras complicaciones. "Ya estoy en mi casa, en reposo y me están haciendo curaciones", dijo Franco.

Fernández explicó que necesita la colaboración de la comunidad para obtener más datos sobre el conductor que manejaba el Peugeot 308. Se trata de un hombre que circulaba acompañado. Los testigos del lugar no tomaron el número de patente. Además manifestó que en la esquina no hay cámaras, dijo que una vecina quiso ayudarlo a través de las cámaras que tiene en el exterior de su vivienda pero no se puede identificar la patente del auto que se dio a la fuga.

Por último, Franco dijo que a causa del accidente no puede trabajar y tiene miedo de perder su trabajo. Ante cualquier información, solicitó que se comuniquen a su celular, 264 506-0514. "Necesito testigos que me ayuden a esclarecer este accidente", concluyó.