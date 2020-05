Fanático de Racing alquiló su muñeca para enfrentar la crisis

Alfredo Gómez, oriundo del departamento Rawson, se hizo conocido por su singular "compañera" de andanzas. Una muñeca vestida con los colores de Racing Club, es quien acompaña a Alfredo por las calles desde el año 2014, año en el los de Avellaneda salieron campeones del torneo local por primera vez desde el 2001. Casi de casualidad, el hombre logró alquilar la muñeca a algunos locales para sumar algo de dinero.

El fan de la "Acadé" habló con Canal 13 y contó sus sensaciones sobre el aislamiento: "Yo quiero trabajar, pero lamentablemente con esta cuarentena no puedo hacerlo" Consignó con cierto fastidio el rawsino. El trabajador mencionó que no recibió ningun tipo de ayuda estatal durante este periodo, ni siquiera el bono IFE de ANSES: "Me los rechazaron porque estoy divorciado pero no tengo los papeles"

Alfredo se dedica a la metalúrgica, pero reconoce que la situación económica hace que casi no pueda percibir ingresos. De manera singular, logró alquilar su simpático personaje a algunos locales de ropa y puestos de venta de choripanes. El hincha reconoció que a la muñeca, la vistieron con los colores de Sportivo Desamparados: "Es doble casaca la muñeca" Exclamó entre risas.

Por útlimo, si bien analizó el panorama actual como complejo, Alfredo, se muestra esperanzado: "Creo que la mayoría de los sanjuaninos quieren trabajar, ojalá podamos volver porque necesitamos pagar nuestros gastos." Finalizó.