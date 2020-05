Sandra Ferrari: 'Me hubiese encantando no haber pasado este calvario'

Durante la tarde del viernes, la jefa de Infectología del Hospital Rawson, Sandra Ferrari, dialogó con Canal 13 horas después de haber sido restituida a su puesto de trabajo. La profesional de la salud expresó que aun no podía caer de la situación que debió pasar tras haber sido separada de su cargo el pasado miércoles. “Tengo una mezcla de sentimientos y sensaciones. Fueron días muy difíciles, podría estar mejor con esta reincorporación a mis tareas. Pero todavía no puedo entender la exposición pública a la que fui sometida junto a mi colega en un discurso brindado hacia toda la provincia”, manifestó acongojada Ferrari.

"Uno tiene familia, una trayectoria, no entiendo que fue lo que paso, estoy shockeada. Me hubiese gustado no vivir esto porque lo pienso y no tiene sentido todo lo que viví. Me hubiese encantando no haber pasado este calvario que gracias a Dios, ha sido corto”, agregó la infectóloga. La profesional además agradeció el acompañamiento que recibió por su familia y toda la sociedad, como colegas, pacientes, amigos.

Asimismo manifestó que quiere que se investigue y se explique qué sucedió. Al mismo tiempo señaló que deberían modificarse las formas a la hora de comunicarse: "Parece que hay que golpear y poner gente al frente para difamar. En realidad lo que duele es la exposición pública, yo soy médica, me gusta trabajar y hacer lo mío. No me gusta estar en los medios ni ser expuesta de esta forma. No tengo idea como voy a volver a las actividades, tengo una mezcla de sensaciones encontradas".

Noticias Relacionadas Todo lo que hay que saber sobre las reuniones familiares permitidas en San Juan

Luego la profesional contó en diálogo con el programa Compacto 13, que se enteró de su restitución al cargo, que ocupa desde el año 2015, a través de los medios. "Al mediodía me llamo el director y luego la ministra para que pueda retornar a la brevedad las actividades en el trabajo. Aun no tengo una fecha cierta ni un papel escrito. Falta un papel formal, es decir una resolución", dijo la trabajadora de la salud.

Por último, la doctora dijo que al tratarse de un fin de semana largo, deberá esperar para recibir la resolución que la autoriza retomar su puesto. "Yo quiero trabajar junto a mi equipo, no sé cómo será mi vuelta al trabajo. Siento una angustia y una mezcla de sensaciones encontradas", concluyó.