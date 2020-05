La 'letra chica' de las reuniones familiares y la documentación a tener a mano

Este sábado, el Gobierno de San Juan habilitó finalmente lo que muchos esperaban. Las reuniones familiares podrán llevarse a cabo luego de dos meses de aislamiento social. En lo que parece ser un paso importante en la flexibilización de la cuarentena, hay ciertos detalles a tener en cuenta sobre todo a la hora de escoger un lugar para juntarse.

Según confirmó Gobierno, las reuniones deben ser obligadamente en un domicilio particular. Por esto, queda prohibido la asistencia a clubes, campings, espacios de trabajo, salones privados u otros espacios de alquiler.

En otro tanto, será muy importante realizar una lista (o memo) de quienes asistieron a la reunión, con sus datos personales. Esto, en vistas a que si se llegara a generar algún inconveniente sanitario, se podrá saber de antemano quienes estuvieron presentes.

Si bien la fuerza policial no hará inspecciones dentro del domicilio, podrá solicitar esta última documentación para certificar que el número de asistentes y vínculo familiar pertenece a lo habilitado.

Por último, cabe recordar que el número de invitados (incluido el anfitrión) no debe superar las 12 personas. Esto es cuidar, por un lado, que haya espacio para mantener la distancia sanitaria de dos metros y, por otro, evitar el uso del mismo utensilio o vajilla entre dos personas. Si no se dispone del espacio, es mejor reducir el número de invitados o no realizar la reunión en dicho lugar.

Hay que destacar que esta medida se tomó en San Juan y otras tres provincias del país, debido a la baja tasa de infectados de Covid-19. Hasta el momento, la provincia posee dos casos de infección activos y dos infectados recuperados.