Reunión clave por el transporte de larga distancia ¿cuándo vuelve?

Este martes, en Casa de Gobierno, el gobernador, Sergio Uñac, y la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, recibieron a empresarios del transporte de larga distancia y a dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor encabezados por Héctor Maldonado. El encuentro tuvo como eje central, analizar la situación del sector, que se encuentra totalmente paralizado por la emergencia sanitaria del coronavirus y, por el momento, sin fecha de retorno.

La ministra Aubone, destacó los avances tendientes a flexibilizar más actividades en la provincia en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Los empresarios que participaron de la reunión pertenecen al rubro de larga distancia, un sector que todos sabemos que está absolutamente paralizado. Es por eso que tratamos esta situación en particular, ya que la regulación de dicha actividad compete exclusivamente a la Nación. En ese sentido, la Provincia puede ser un canal de diálogo para transmitir al Ministerio de transporte de la Nación las inquietudes del sector local", señaló.

El gobernador Sergio Uñac recibió a empresarios de transporte de larga distancia

"Además, analizamos mecanismos para evitar que los trabajadores no pierdan su trabajo y a su vez colaborar en el ánimo social, fundamentalmente de estas 600 familias que dependen de este sector”, dijo Aubone.

En cuanto al retorno de los viajes de larga distancia, Aubone, sostuvo que “sin lugar a dudas el día que se reanude el turismo y de la mano de ello todo lo que tenga que ver con larga distancia, sea ómnibus y/o aviones, van a ser con protocolos sumamente estrictos, como ya lo hemos visto en distintos lugares del mundo debido a esta pandemia". Y agregó que "por ello tenemos que analizar el panorama a futuro y empezar a prepararnos para ese nuevo contexto”.

Por su parte, el secretario general de UTA, Héctor Maldonado, comentó a Canal 13 que por el momento no hubo avances en la reactivación de los viajes de larga distancia. “Es una actividad que junto con las aerolíneas no tiene una fecha de reiniciar las tareas. En el Gobierno no están evaluando ni han autorizado todavía a las empresas de media distancia”, dijo.

Héctor Maldonado (azul) - participó de la reunión en representación de la UTA

La reunión de este martes, tuvo el foco en conservar las fuentes de trabajo para los empleados. Además, los empresarios, pidieron al Gobierno provincial interceder ante el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para recibir ayuda para el pago de salarios, según informó el dirigente de UTA.

Por su parte, las empresas, asumieron el compromiso de brindar a sus trabajadores apoyo monetario. “Sabemos que no es la solución, lo ideal sería tener la vacuna y estamos muy lejos de tener la vacuna para recuperar la actividad”, comentó Maldonado.

Tras este encuentro, el Gobierno y las empresas, continuarán con las reuniones tendientes a seguir analizando la flexibilización del sector, pero por sobre todo con el compromiso de Uñac, para mantener las fuentes de trabajo del sector que se encuentra paralizado.

Hasta el momento, el regreso de los vuelos comerciales como de los viajes de larga distancia tienen un futuro incierto. Desde el Gobierno Nacional, habían especulado con que los vuelos podrían regresar recién en septiembre bajo estrictas medidas de prevención ante la emergencia sanitaria.

Sin embargo, los colectivos, todavía no tienen fecha para volver a circular. Esta situación, puso en jaque a varias empresas que se dedican a esta actividad. En San Juan, son al menos cinco los empresarios que solicitaron ayuda a Nación a través del programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción, según contó Héctor Maldonado.