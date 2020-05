Su hijo padece esclerosis múltiple y la obra social le niega medicación

Jorge Ramos es padre de Fernando, quien padece esclerosis múltiple desde hace 3 años y se encuentra bajo tratamiento médico. El papá de este joven realizó una denuncia ante los micrófonos de Canal 13, ya que desde Osecac no le están brindando la medicación que debe tomar regularmente su hijo.

Su hijo Fernando adquirió por última vez la medicación en el mes de marzo, tras haber presentado de forma previa la documentación correspondiente. "Por el tema de pandemia, mi hijo al solicitar la medicación de abril lo tuvo que hacer de una forma distinta, ya que están trabajando de otra forma. Es decir, en la obra social nos dijeron que tenemos que presentar la documentación por internet", dijo Jorge.

"Mi hijo presentó todo en tiempo y forma, pero desde Osecac nos dicen que no. Fernando tiene las pruebas en su teléfono de que presentó todo como se lo solicitaron. La obra social de no está aportando la medicación que necesita mi hijo", agregó. Asimismo, el señor Ramos manifestó que hasta ayer martes su hijo tenía la medicación, ya que no recibió la del mes de abril y mayo.

"Si el interrumpe la ingesta del tratamiento médico, se le presentan las crisis de la enfermedad. Las crisis son nuevas lesiones cerebrales que lo llevan a una internación que puede peligrar su vida. La esclerosis múltiple le produce la afectación grave del sistema nervioso central, ya que influye en muchos tipos de problemas en todo el cuerpo", señaló el padre del joven.

Por último, el padre de Fernando expresó que como padre atravesar esta situación le hace muy mal. "Mi hijo está peligrando su vida. Todas las veces tenemos que pelear y ser atacados por la obra social. Mi hijo tiene miedo de exponer esta situación porque en Osecac le quisieron meter miedo, pero yo no encuentro otra forma de ayudarlo, que no sea de esta forma", concluyó.