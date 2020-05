El sueño de la casa propia se hizo realidad en Pocito

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, concretó este viernes la entrega de 91 viviendas del flamante Barrio Olivares del Sur, ubicado en el departamento Pocito. Las casas, ubicadas sobre calle Hipólito Irigoyen y Calle 6, cuentan con dos prototipos, 86 viviendas de 60,63 metros cuadrados y otras cinco de 65,34 metros cuadrados.

Estas últimas son para adjudicatarios que cuentan en el grupo familiar con una persona con discapacidad. La empresa Sigma tuvo a cargo la construcción que se inició en noviembre de 2018. En el acto, acompañaron al gobernador, el intendente Armando Sánchez; el secretario de Vivienda y Hábitat, Robert Garcés y el director del IPV, Marcelo Yornet.

Al respecto, el primer mandatario señaló que "se trata de una gran noticia para San Juan y fundamentalmente para 91 familias que recibieron las llaves de una casa digna". En ese marco, debido a las normas de distanciamiento social nacionales y provinciales vigentes, Uñac y las autoridades realizaron la entrega simbólica de 6 viviendas con los cuidados correspondientes.

"Es un día de muchas emociones, estos sanjuaninos ya pueden ver como el sueño se transforma en realidad, la esperanza en oportunidad, estamos muy contentos de que en tiempo de pandemia, podamos entregar viviendas, en este caso en el departamento de Pocito, con el intendente y todo el equipo de trabajo del IPV", añadió posteriormente, tras recorrer el conjunto habitacional.

"Seguimos construyendo un San Juan entre todos, a seguir pensando que en un corto tiempo más, esta progresiva vuelta a la normalidad nos va a permitir seguir construyendo una mejor provincia para todos. A partir de esta mañana, estos adjudicatarios tienen una casa inmejorable, con los planos aprobados para que puedan ampliar en el caso que lo necesiten", expresó.

"No podemos no recordar que esto era una ex villa que se transformó en el barrio que hoy vemos. Quiénes vivían acá también fueron reubicados en otro barrio construido por el Estado provincial. En definitiva estamos orgullosos de seguir con la obra pública que transforma la vida de los sanjuaninos", finalizó.

Las viviendas de estructuras sismo resistentes cuentan con dos dormitorios, baño, cocina comedor, lavadero exterior. Este proyecto admite transformar las mismas en viviendas evolutivas a bajo costo. Cuentan con red de agua, instalación de agua potable, nexo de gas natural y nexo de cloacas.

En cuanto a la infraestructura urbana, el complejo habitacional tiene calles con enripiado, red eléctrica de alumbrado público con farolas, veredas municipales, sistema de riego de arbolado público con cunetas, puentes vehiculares y arbolado público. Presenta además una plaza con bancos de hormigón, iluminación y arbolado.