Preparan la vuelta del comercio en San Juan: cuándo y cómo será la atención

El próximo domingo 10 de mayo, se cumple el periodo dispuesto por el Gobierno nacional parta la cuarentena obligatoria en todo el país. Mientras el presidente Alberto Fernández, definirá en esta semana una nueva prórroga de las medidas, en San Juan, la Provincia y comerciantes, trabajan en un protocolo para volver a abrir sus puertas a partir del 11 de mayo.

Este sábado, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano participó de diferentes encuentros con comerciantes sanjuaninos independientes y con representantes la nueva Cámara de comerciantes de la Ciudad de San Juan. Desde el sector, le comentaron al ministro las inquietudes y problemáticas que viven debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país y que derivó en el cierre momentáneo de los comercios.

Los asistentes le manifestaron al ministro su preocupación por el hecho de que sus comercios llevan cerrados más de 42 días y esto es una situación muy complicada ya que deben afrontar alquileres, sueldos y cargas sociales entre otros gastos fijos.

El ministro les manifestó que desde el Gobierno Provincial se está siguiendo de cerca su situación y evaluando día a día la posibilidad de permitirles trabajar sin que esto ponga en riesgo la salud de los consumidores, de los empleados o de su propia salud.

El Gobierno y los comerciantes, trabajan en un protocolo para la atención al público

El Gobierno, acordó trabajar en conjunto con los comerciantes en la elaboración de un protocolo sanitario para el comercio. A través de este mecanismo, se definirán las acciones y medidas que deben tomar los comerciantes para abrir las puertas de sus negocios. Esta acción debería hacerse efectiva sin que se malogren las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial que han llevado a que hoy no haya circulación viral de la pandemia coronavirus en San Juan. Esa propuesta se les transmitió también a los comerciantes independientes que han manifestado sus inquietudes.

Una alta fuente del Gobierno, anticipó el sábado a Canal 13 que desde el próximo lunes 11 de mayo, el comercio podría abrir al público y no solamente vender on line o vía telefónica, con entregas a domicilio. Además, los restaurantes podrían abrir, pero sólo para la venta de comida para llevar. Mientras que los espectáculos deportivos o artísticos tendrían que seguir esperando, al igual que las clases, que no comenzarían en el corto plazo.

Este domingo, Diario de Cuyo, informó que el gobernador Sergio Uñac, confirmó la apertura del comercio el próximo lunes 11 de mayo, “ante los numerosos pedidos de reapertura comercial”. Según publicó el diario, el Gobernador, señaló que “todos tenemos que saber que los pasos que demos dependen del estatus sanitario que vayamos teniendo. Seguimos priorizando la salud, pero tenemos que atender la economía”.

Hasta el momento, San Juan, solo habilitó la venta comercial de manera on line, con la modalidad de delivery. Sin embargo, fuentes del equipo Covid-19, citadas por el medio sanjuanino, anticiparon que una de las alternativas para la atención al público, seria según la terminación del DNI. Los lunes, miércoles y viernes serán atendidas las personas cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y 4. Los martes, jueves y sábados podrán realizar compras, quienes cuenten con DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9. En cuanto a los horarios de atención, sería de corrido, de 10 a 16.

Las autoridades, buscan que el protocolo de atención para los comerciantes, no rompan las medidas vigentes a nivel nacional para las ciudades que no superen los 500.000 habitantes, donde las personas que transiten e la vía pública, no puede superar el 50%. Otras de las exigencias, será que los empleados mayores de 60 años (considerados personas de riesgo), no podrán trabajar mientras se mantenga la cuarentena. Los empleados que atiendan al público, deberán trabajar con tapabocas, máscaras y guantes, mientras que los clientes, también deberán usar obligatoriamente tapabocas y alcohol en gel cuando ingresen al comercio, según trascendió luego de las primeras reuniones entre el Gobierno de San Juan y la nueva Cámara de comerciantes de la Ciudad de San Juan.

El jueves de la semana pasada, hubo una protesta de comerciantes en la Plaza 25 de Mayo, donde reclamaron medidas urgentes para volver a abrir sus puertas. En esa oportunidad, varias personas resultaron detenidas por violar las medidas de aislamiento.