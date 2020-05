Uñac mostró fotos : "Así se ve desde lo alto este #DomingoEnCasa"

View this post on Instagram

Agradezco profundamente a cada sanjuanino y sanjuanina por cumplir con las medidas preventivas con gran compromiso social, poniendo en el centro de la escena la salud de todas y todos. Asu00ed se ve desde lo alto este #DomingoEnCasa en #SanJuan u00a1Juntos lo estamos logrando! ud83dudcaaud83cudffb